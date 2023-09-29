В Башкирии проходит Неделя ответственного отношения к сердцу

В Башкирии с 25 сентября по 1 октября проходит Неделя ответственного отношения к сердцу, важнейшего органа человека. По словам врачей, от состояния сердечно-сосудистой системы зависит здоровье и продолжительность жизни человекаю

- Для профилактики таких заболеваний рекомендуется сохранять умеренную физическую активность в объеме не менее 150 минут в неделю, рационально питаться, а также контролировать артериальное давление и ритм сердца, липидный профиль, - отметили специалисты.

Профилактическое мероприятие в полной мере способствует реализации национального проекта «Здравоохранение».

Источник: Молодёжная газета РБ

Фото Эльвиры Рахимовой.