В Башкирии проходит Неделя ответственного отношения к сердцу

В Башкирии с 25 сентября по 1 октября проходит Неделя ответственного отношения к сердцу, важнейшего органа человека. По словам врачей, от состояния сердечно-сосудистой системы зависит здоровье и продолжительность жизни человекаю
- Для профилактики таких заболеваний рекомендуется сохранять умеренную физическую активность в объеме не менее 150 минут в неделю, рационально питаться, а также контролировать артериальное давление и ритм сердца, липидный профиль, - отметили специалисты.
Профилактическое мероприятие в полной мере способствует реализации национального проекта «Здравоохранение».
Источник: Молодёжная газета РБ
Фото Эльвиры Рахимовой.