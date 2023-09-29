В Уфе пройдет автопробег к первой годовщине воссоединения новых регионов с Россией

В Уфе в этот день АНО Спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан «АЛГА-ПАТРИОТ» проведет патриотический автопробег и концерт на площади этно-парка «Ватан». Участники проследуют по маршруту от стадиона «Нефтяник». Далее проедут по проспекту Октября, улицам Цюрупы, Заки Валиди и финишируют на парковке этно-парка «Ватан».

Завершит автопробег патриотический концерт с участием республиканских коллективов, деятелей культуры и искусств, представителей общественных, патриотических, молодежных организаций. Присоединиться к концерту и встретить участников автопробега на площади могут все желающие жители и гости города. — 30 сентября мы отметим большое событие, первую годовщину воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эту дату год назад приближали наши воины на передовой, и сейчас они продолжают защищать границы нашей страны.

Автопробег и концерт мы посвящаем всем бойцам, которые делают все возможное, чтобы вернуть мир на новые территории, — рассказал активист АНО СПЦ РБ «АЛГА-ПАТРИОТ» Рустам Шоров. Начало автопробега: 11:15. Место старта автопробега: парковка за стадионом «Нефтяник» г. Уфа ул. Кемеровская, 71. Начало концертной части: 12:00. Место проведения: г. Уфа, этно-парк «Ватан».