Жители Стерлитамака лишились иномарок из-за долгов по налогам

Совокупно эти автовладельцы задолжали по транспортному налогу более 1,5 млн рублей. Если хозяева машин не уплатят долг с пенями, сборами и содержание на штрафстоянку, иномарки будут проданы с молотка, сейчас они пользуются большим спросом. После вычета долга владельцам вернут оставшуюся сумму.

«Современные технологии помогают оперативно вычислять местонахождение транспорта должников и применять к ним меры принудительного исполнения», - прокомментировали в УФНС по РБ.

Сейчас по стране идёт очередная кампания по сбору имущественных налогов за 2022 год, их необходимо уплатить до 1 декабря 2023 года.

Самая большая задолженность у жителей Башкирии традиционно складывается именно по транспортному налогу.