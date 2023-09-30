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30 Сентября , 15:21

30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией

30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.

30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией
30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией

В эту памятную дату теперь будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

«Внесенный Президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности: https://vk.cc/crgRYP

«Событие основано на исторической общности народов, которые проживают на этих территориях, является результатом волеизъявления граждан и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие», — отмечается в пояснительной записке.

Подробности — на сайте Госдумы: https://vk.cc/crgRXf

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