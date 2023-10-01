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1 Октября , 07:55

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Международным днём пожилых людей

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Международным днём пожилых людей
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Международным днём пожилых людей

От всего сердца поздравляю вас с Международным днём пожилых людей! Это хороший повод поблагодарить старшее поколение за добросовестный труд, за вклад, который вы сделали в наше будущее много лет назад. Забота о пожилых людях – это обязанность каждого из нас, которая должна стать делом не одного дня в году, а нормой нашей повседневной жизни.

Старшее поколение – наша опора, достойный образец высоких моральных ценностей, источник мудрости и доброты.
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда, вы создавали, защищали и сохраняли то, чем мы живём и гордимся сегодня, что должны передать потомкам. Огромное спасибо вам за этот неоценимый вклад!


От всей души желаю вам здоровья, долгих счастливых лет жизни и бодрости духа. Пусть родные и близкие всегда окружают вас своей любовью, заботой и вниманием!


Рустем Газизов, глава администрации ГО г.Стерлитамак.

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