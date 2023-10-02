Еженедельный дайджест, 25 сентября - 1 октября 2023 года

Ответы на эти и другие важные вопросы — в еженедельном дайджесте:
Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит в Башкортостане до 8 октября 2023 года
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан предупреждает: сезон активности клещей еще не закончился
В Башкортостане в работу МФЦ и Росреестра внедрили цифрового помощника
Как поменять реквизиты банковского счета для получения единого пособия
Студенческий марафон маркетинговых исследований проходит в Башкортостане для бакалавров
О праве отцов на алименты при уходе за ребенком
С начала 2023 года более 1900 семей в Башкортостане направили маткапитал на обучение детей
30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов
Как бесплатно провести газ в Башкортостане
Как получить справку с подтверждением статуса малоимущей семьи в Башкортостане
МВД по Башкортостану и Отделение-Национальный банк по Республике Башкортостан Банка России — ко Дню пожилых людей
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