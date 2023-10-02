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2 Октября , 11:12

Еженедельный дайджест, 25 сентября - 1 октября 2023 года

 Как студенты в Башкортостане могут подготовиться к работе в сфере маркетинга, где обменять скопившуюся мелочь на банкноты без комиссии и что делать родителям, если уже после оформления единого пособия они поменяли банковские реквизиты?

Еженедельный дайджест, 25 сентября - 1 октября 2023 года
Еженедельный дайджест, 25 сентября - 1 октября 2023 года

Ответы на эти и другие важные вопросы — в еженедельном дайджесте:

👛 Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит в Башкортостане до 8 октября 2023 года

🕷 Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан предупреждает: сезон активности клещей еще не закончился

🤖 В Башкортостане в работу МФЦ и Росреестра внедрили цифрового помощника

👪 Как поменять реквизиты банковского счета для получения единого пособия

🤩 Студенческий марафон маркетинговых исследований проходит в Башкортостане для бакалавров

👨‍👦 О праве отцов на алименты при уходе за ребенком

📚 С начала 2023 года более 1900 семей в Башкортостане направили маткапитал на обучение детей

🎆 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов

🔷Как бесплатно провести газ в Башкортостане

📑 Как получить справку с подтверждением статуса малоимущей семьи в Башкортостане

💐МВД по Башкортостану и Отделение-Национальный банк по Республике Башкортостан Банка России — ко Дню пожилых людей

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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Как бесплатно провести газ в Башкортостане

"Стерлитамакский рабочий"

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