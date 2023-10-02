Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло

С.Меняйло: Владимир Владимирович, хочу выразить слова благодарности за особое внимание, которое Вы уделяете республике и коротко доложить о социально-экономическом развитии, о выполнении Ваших поручений, которые были даны в прошлый раз, и, конечно, по участию в поддержке специальной военной операции.

В.Путин: Пожалуйста, Сергей Иванович.

С.Меняйло: За семь месяцев по отношению к прошлому году индекс промышленного производства в республике составляет 110 процентов, вырос на 10 процентов, это пятое место по России по росту у нас.

В.Путин: А ВРП 100 процентов?

С.Меняйло: Да, объективно – потому что мы восстановили один завод, это медный завод, который сейчас востребован, на оборонно-промышленный комплекс и на электронику идет чистая медь, вакуумная сварка. Заново отстроен завод по производству всех видов кормов – это 250 тысяч тонн в год, если он выйдет на полную мощность. Два завода – камнеобработки и пенобетона. Компания «БТК» развернула швейную фабрику на 600 мест, и сейчас заново будем строить еще на тысячу мест. И у нас в стадии реализации проект по производству искусственного сланца. Он тоже идет как и на гособоронзаказ (как изолятор), так и на строительные материалы.

Объем отгруженной промышленной продукции вырос более чем на 40 процентов по отношению к такому же периоду прошлого года, объем продукции сельского хозяйства – на 2,5 процента. Ввод в эксплуатацию жилья в полтора раза вырос. И консолидированный бюджет вырос на 12,3 процента.

Если, по сравнению с прошлым годом, у нас общий объем финансирования на реализацию всех программных мероприятий был 28 миллиардов, то в этом году уже 36 миллиардов. Это благодаря участию республики во всех государственных программах, в том числе и в реализации мероприятий национальных проектов. То есть рост идет.

Хочу высказать слова благодарности Правительству Российской Федерации. Плотно работаем с Хуснуллиным, с Новаком, который курирует Северо-Кавказский округ, с Министерством экономического развития, конечно, и с Минтрансом. Очень многие объекты мы сделали по Минтрансу за счет переноса финансирования с одного года на другой.

По Вашим поручениям, которые были даны, Владимир Владимирович. Основное – по Беслану. По Беслану финансирование полное по всем мероприятиям. Если в прошлый раз, Вы помните, я докладывал, что не все мероприятия были обеспечены, то в этом году после Вашего поручения все мероприятия обеспечены. В этом году мы заканчиваем 21 объект, в следующем году – 24 объекта, и по программе социально-экономического развития Беслана в следующем году все мероприятия будут выполнены.

Кроме этого, если помните, я обращался к Вам за помощью по Пригородному району и Моздокскому району. Дополнительно в соответствии с Вашим поручением Правительство Российской Федерации включило 45 мероприятий. Часть мероприятий финансируется, но это на более длительный период – до 2028 года.

В.Путин: В Моздокском районе оползневые проблемы включены туда?

С.Меняйло: Я отдельно к Вам сегодня хотел обратиться по этому поводу. 20 лет назад была сделана экспертиза, но оползневые мероприятия немножко притихли. Сейчас мы заново эту экспертизу сделали – они активизировались. Допустим, село Малый Малгобек – там уже полсела нет, и дома, в которых сейчас люди живут, непригодны для жилья. То же самое – село Предгорное. В общей сложности в Моздокском районе 147 домов. Это Малый Малгобек, Предгорное, село Кизляр. Там, Владимир Владимирович, программы такой нет, поэтому я буду обращаться к Вам за помощью в связи с тем, что дома уже не пригодны. Я там был, с жителями встречался, ходил по домам, мы заново обследовали все дома – их надо переселять. Мы спланировали свою программу – в течение двух лет, Владимир Владимирович.

По остальным Вашим поручениям. «КАВКАЗ.РФ» разработал мастер-план по туризму, мастер-план хороший. Правительство Российской Федерации нас поддержало, на 2023–2024-й год выделены гранты более 600 миллионов на строительство глэмпингов, и дополнительно там реализуются инвест-проекты такие, как Мамисон. Сейчас на Мамисоне, Владимир Владимирович, идет огромная стройка, льются фундаменты под опоры, идет строительство трех стоянок, гаража для ратраков, сети инженерные, мы туда подвели практически все. В этом вопросе очень хорошо «Газпром» помог. Там по трассировке должно было быть 4,5 километра, но мы с «Газпромом» договорились 15 километров сделать, это магистральный газопровод, чтобы еще села, которые на подъезде к Мамисону, газифицировать.

В.Путин: Хороший объект должен получиться.

С.Меняйло: Да, хороший объект получился.

Мы были с Назаровым – это первый замминистра экономики, – там идет трассировка, строительство верхней станции, и приступаем к строительству нижней станции. По плану к зиме 2024–2025 годов уже первый этап будет готов.

В.Путин: Супер.

С.Меняйло: Это гостиница четыре звезды, это хостел на 600 мест и общежитие для рабочих, остального обслуживающего персонала еще на 600 мест. Должно все получиться очень хорошо.

Кроме этого, реализуется проект «Алания парк». Уже канатная дорога поставлена. Трасса 1700 метров уже сделана, колесо обозрения, освещение, система снегоподдержки. То есть в городе, как в Красноярске «Бобровый Лог», будет небольшой курорт. Рассчитан на несколько этапов. Там будет не просто горнолыжный курорт, но и тематический парк.

На сегодняшний момент у нас уже более 30 миллиардов внебюджетных инвестиций. В прошлом году 24 миллиарда было. Кроме этого, сегодня реализуется теплица «Алания» – 18 миллиардов. Первая очередь будет сделана к концу этого года. Это благодаря Минсельхозу и поддержке Россельхозбанка. Аналогов таких теплиц у нас в республике и рядом нет.

В.Путин: Площадь какая будет?

С.Меняйло: Первая очередь – 60 гектаров. 18 миллиардов, Владимир Владимирович, если по подсчетам 1 миллион евро – 1 гектар теплицы.

Идет поставка оборудования для эко-деревни. Мы увеличили объем яблоневых садов на 850 гектаров. В первый раз в прошлом году заложили виноградников на 250 гектаров, то есть возрождаем и виноделие в том числе.

В соответствии с Вашим поручением была разработана и утверждена Правительством модель экономического развития. В этой модели пять прорывных проектов и 11 подпроектов. На сегодняшний момент уже вложено 18 миллиардов. Уже создано 800 рабочих мест, к 2030 году – 7500. Но с учетом проектов, которые не вошли в эту модель, у нас уже порядка 2500 рабочих мест создано.

Это кратко по социально-экономическому развитию.

Теперь по поддержке специальной военной операции. Вы знаете, с первого дня был создан фонд, я Вам докладывал. У нас участвует в специальной военной операции 58-я армия, базируется во Владикавказе. Мы подключились, и общественные объединения, и органы власти, в том числе и местные органы власти, к помощи.

С момента, когда была объявлена частичная мобилизация, было принято решение сформировать социальные паспорта на всех мобилизованных, добровольцев и действующих военнослужащих, которые получили тяжелые увечья. На сегодняшний момент у нас более 3000 социальных паспортов. За каждой семьей закреплен социальный работник.

С 1 июня мы развернули филиал фонда «Защитники Отечества». У нас он работает в полную силу. Уже составлено и подписано 37 соглашений с органами фонда, с органами власти и общественными организациями, которые занимаются этой социальной поддержкой. Поступило порядка 1100 обращений, все обращения в принципе сегодня реализованы.

Кроме этого, у нас в Запорожье развернут гуманитарный центр. Нами поставлено туда уже более тысячи тонн всех видов гуманитарной помощи, более 1400 тонн воды. В принципе жалоб как таковых нет, а если и есть какая-то нужда, то [решается] в режиме онлайн, связь есть.

В.Путин: Оперативно реагируете.

С.Меняйло: Оперативно, да, сразу.

В.Путин: Отлично.

Сергей Иванович, я Вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание.

С.Меняйло: Обязательно.

В.Путин: И к семьям ребят.

С.Меняйло: Периодически, Вы знаете, я бываю там, моя администрация бывает там. Там находится постоянный представитель. Врачебные бригады – в подшефном Черниговском районе. Учителей из Черниговского района приняли у себя, начали подготовку. Поставили более семи тысяч учебников в школы. Отремонтировали три школы и подготовили к зиме один детский садик. Сейчас по просьбе главы администрации ремонтируем крышу храма, там древний храм. Восстановили водоснабжение в самом селе Черниговка и сейчас скважины, поставили им дополнительно машины-водовозки, потому что все-таки район большой, и с водой там тяжело, и подвижный медицинский комплекс, в котором можно сделать соответствующие обследования – там есть УЗИ и все остальное.

В.Путин: Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить Вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока.

С.Меняйло: Я понял, Владимир Владимирович.

Еще просьба, Владимир Владимирович. В свое время хорошо сработало Ваше поручение по капитальному ремонту школ. И в принципе мы сегодня в «десятке» по объему ремонта. Сейчас в республике мы разработали программу капитального ремонта дошкольных учреждений. Почему? Потому что специфика республики, что у нас есть малокомплектные детские сады в селах, и их надо содержать, они теплые. Поэтому если такая помощь будет, мы все сделаем.