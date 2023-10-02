Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне Национальной премии «Наш вклад»

Подать заявку можно с 29 сентября по 29 ноября 2023 года на официальном сайте нашвклад.рф. Традиционно в оценке проектов примут участие главы всех субъектов Российской Федерации. Национальная премия «Наш вклад» отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей. Она демонстрирует степень вовлеченности предпринимателей в реализацию нацпроектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны. Всем финалистам Премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России». «По решению Президента Владимира Путина в России действуют национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. В реализацию задач нацпроектов активно вовлечены представители бизнеса и некоммерческих организаций, которые дают старт самым разным социальным инициативам. Национальная премия «Наш вклад» служит одним из значимых инструментов оценки участия бизнеса и НКО в социальной повестке страны. Первый сезон продемонстрировал, что национальные проекты стали ярким ориентиром, куда стоит направлять усилия по социальной и благотворительной деятельности», – подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Финалисты Национальной премии «Наш вклад» показывают примеры высокой социальной ответственности бизнеса, поддерживая экономику страны: добровольно запускают новые проекты в социальной сфере, создают дополнительные рабочие места, развивают предприятия, помогают продвижению сфер образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта. Таким образом, Национальная премия «Наш вклад» аккумулирует успешные практики формирования социального капитала бизнеса. Победители Премии определяются по 6 основным номинациям: «Госкорпорации и госкомпании», «Крупный бизнес. Сетевой», «Крупный бизнес. Регион», «Средний бизнес», «Малый бизнес» и «Некоммерческие организации». Каждый сезон объявляется дополнительная номинация по наиболее актуальному направлению текущего года. «В этом году мы решили запустить отдельный тематический трек – с корпоративными социальными практиками, направленными на поддержку семьи. Участвовать в нем могут и крупные компании, и субъекты МСП, и некоммерческие организации. Тема помощи семьям с детьми находится в зоне особого внимания государства, и мы хотим отметить успешные кейсы, которые достраивают и расширяют существующую систему мер господдержки. Это могут быть, например, финансовые выплаты многодетным семьям сотрудников предприятий, различные виды помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальные программы по повышению рождаемости, психологические и юридические консультации, медицинская помощь, образовательные программы и многое другое», – сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Справочно: Впервые Национальная премия «Наш вклад» вручалась в мае 2023 года. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве, на площадке Координационного центра Правительства России. Обладателями статуса «Партнер национальных проектов России» стали 129 организаций, которые представили 330 социальных инициатив. Экспертный совет Национальной премии «Наш вклад» возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.