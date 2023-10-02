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2 Октября , 16:20

Вручили призы «СР» победительницам фотоконкурса «Первоклассник – 2023»

Недавно завершился городской этап республиканского фотоконкурса "Первоклассник- 2023". Сегодня мы вручили призы победительницам.

Вручили призы «СР» победительницам фотоконкурса «Первоклассник – 2023»
Вручили призы «СР» победительницам фотоконкурса «Первоклассник – 2023»

Пришедшие в редакцию девочки рассказали о себе.

Занявшая 1 место в нашем конкурсе Кира Чупракова  мечтает стать артисткой. Быть первоклашкой ей понравилось. Больше всего девочка любит уроки рисования. Кире несложно учиться, многое из того, что узнаёт на уроках, она знала и раньше, но в школе, конечно, рассказывают обо всём более подробно и интересно.

Вероника Петрова, ставшая в конкурсе третьей, предпочитает физкультуру,  математику и окружающий мир. Девочка любит играть в шашки,  в ближайшее время готовится принять участие в  школьной олимпиаде «Кубок Гагарина». Веронике нравится принимать участие в различных соревнованиях, а в будущем она хотела бы стать  парикмахером.

Обе первоклассницы обзавелись в школе новыми подругами и не жалеют, что детсадовское прошлое осталось позади.

К сожалению,  Гульназ Аккильдина   - участница, занявшая 2 место, не смогла подойти на вручение призов по семейным обстоятельствам, и её подарок – замечательный «Набор отличника» ждёт свою победительницу.

Фото Эльвиры Рахимовой.

Вручили призы «СР» победительницам фотоконкурса «Первоклассник – 2023»
Вручили призы «СР» победительницам фотоконкурса «Первоклассник – 2023»
Вручили призы «СР» победительницам фотоконкурса «Первоклассник – 2023»
Автор:Ирина Петрова
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