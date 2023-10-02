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2 Октября , 17:11

Жители Стерлитамака лишились имущества из-за долгов по налогам

В республике продолжаются совместные рейды налоговой службы и службы судебных приставов по должникам, не оплатившим вовремя налоги.

Жители Стерлитамака лишились имущества из-за долгов по налогам
Жители Стерлитамака лишились имущества из-за долгов по налогам

В рамках проводимых рейдов двумя ведомствами производится изъятие денежных средств должников, арест недвижимого имущества, эвакуация транспортных средств на специализированную стоянку. Современные технологии помогают оперативно вычислять местонахождение транспорта должников и применять к ним меры принудительного исполнения.

Так в ходе очередного рейда налоговых органов со службой судебных приставов в г. Стерлитамак пришлось расстаться с собственным авто владельцам Jaguar F-Pace, Honda Civic, Geely Emgrand, Fiat Albea, ВИС, Hyundai Elantra и двух марок Renault Symbol, они задолжали совокупно более 1,5 млн. рублей. В случае если должники не примут оперативных мер к погашению задолженности по налогам, арестованное имущество уйдет с молотка путем реализации на торгах. Вырученные денежные средства будут направлены в счет погашения долгов. Подобные мероприятия будут проводиться в городах и районах республики до конца года. Чем дальше налогоплательщик откладывает уплату налога, тем больше ему придется заплатить. Это и растущие каждый день пени, и госпошлина, и исполнительский сбор. В целях исключения дополнительных расходов налоговые органы республики рекомендуют своевременно исполнять обязанность по уплате налогов.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности и погасить ее можно с помощью интерактивных сервисов «Личный кабинет физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ», через портал государственных услуг. Кроме того, налоговые органы республики напоминают, что до 01.12.2023 необходимо уплатить имущественные налоги за 2022 год.

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