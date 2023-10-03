Благодаря нацпроекту специалисты аптечной сети Башкирии оптимизировали офисные процессы

Компания вступила в нацпроект весной текущего года.



«Башфармация» представляет государственный сектор лекарственного обеспечения лечебно-профилактических учреждений и населения республики. Основной вид деятельности – оптовая и розничная реализация лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и других медицинских товаров аптечного ассортимента. Пилотным потоком для оптимизации в проекте был выбран – процесс приема и отгрузки льготных лекарственных препаратов.



«Фабрика офисных процессов» проходила в игровой форме. Участники за один рабочий день прожили три рабочих месяца, где подготавливали определенное количество договоров поставки материалов. Им необходимо было достичь таких показателей, как: снижение времени протекания процесса, снижение количества передвижений сотрудников и документов, добиться минимальной себестоимости и максимальной прибыли предприятия.



- Как показывает практика, после такого тренинга повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения. На сегодняшний день в рамках нацпроекта в ГУП «Башфармация» проведен анализ текущего состояния, определены проблемы процесса, определен эталонный участок для внедрения инструментов бережливого производства, таких как 5С, Стандартизированная работа и Производственный анализ, - отметил тренер регионального центра компетенций Александр Кукушкин.



- «Фабрика офисных процессов» - важный этап реализации нацпроекта. В ходе однодневного тренинга сотрудники компаний в реальном времени получают практический опыт применения инструментов бережливого производства. С начала своей работы, а именно с 2022 года на такой Фабрике обучено порядка 100 сотрудников республиканских предприятий-участников нацпроекта, - подчеркнул первый заместитель министра экономического развития Башкортостана Айрат Фахретдинов. Айрат Фахретдинов.



Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год за счет внедрения культуры бережливого производства.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.