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3 Октября , 12:37

Что нужно знать об осеннем призыве в 2023 году

Из Башкортостана к местам прохождения военной службы отправят более 4 тысяч призывников. Планируется, что отправлять новобранцев со Сборного пункта республики начнут в середине октября.

Что нужно знать об осеннем призыве в 2023 году
Что нужно знать об осеннем призыве в 2023 году


Призывной возраст – от 18 до 27 лет. Соответственно, это граждане РФ мужского пола 2005–1996 годов рождения.

Срок службы остается прежним – 12 месяцев.

Осенняя призывная кампания продлится до конца 2023 года. Военнослужащие попадут во все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в воинские части других федеральных органов исполнительной власти.

Каждого призывника обеспечат всем необходимым.

К участию в СВО призывники привлекаться не будут.

Военнослужащих по призыву, срок службы которых истек, уволят и направят к местам проживания своевременно.

Задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии для призывников и их родителей:

📞 8 (347) 228-02-92 – Общественная приемная в Военном комиссариате Республики Башкортостан (рабочие дни – с 9.00 до 19.00, выходные – с 10.00 до 17.00)

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"Стерлитамакский рабочий"

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