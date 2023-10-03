Что нужно знать об осеннем призыве в 2023 году



Призывной возраст – от 18 до 27 лет. Соответственно, это граждане РФ мужского пола 2005–1996 годов рождения.



Срок службы остается прежним – 12 месяцев.



Осенняя призывная кампания продлится до конца 2023 года. Военнослужащие попадут во все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в воинские части других федеральных органов исполнительной власти.



Каждого призывника обеспечат всем необходимым.



К участию в СВО призывники привлекаться не будут.



Военнослужащих по призыву, срок службы которых истек, уволят и направят к местам проживания своевременно.



Задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии для призывников и их родителей:



8 (347) 228-02-92 – Общественная приемная в Военном комиссариате Республики Башкортостан (рабочие дни – с 9.00 до 19.00, выходные – с 10.00 до 17.00)