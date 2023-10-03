Что нужно знать об осеннем призыве в 2023 году

Призывной возраст – от 18 до 27 лет. Соответственно, это граждане РФ мужского пола 2005–1996 годов рождения.
Срок службы остается прежним – 12 месяцев.
Осенняя призывная кампания продлится до конца 2023 года. Военнослужащие попадут во все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в воинские части других федеральных органов исполнительной власти.
Каждого призывника обеспечат всем необходимым.
К участию в СВО призывники привлекаться не будут.
Военнослужащих по призыву, срок службы которых истек, уволят и направят к местам проживания своевременно.
Задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии для призывников и их родителей:
8 (347) 228-02-92 – Общественная приемная в Военном комиссариате Республики Башкортостан (рабочие дни – с 9.00 до 19.00, выходные – с 10.00 до 17.00)