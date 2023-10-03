Город-герой Ленинград ждёт Внуков Победы!

Победители отбора окажутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на слёте «Внуков» с 25 по 29 января и примут участие в памятных мероприятиях, посвящённых полному освобождению города Ленинграда от фашистской блокады.
Как принять участие в конкурсе?
- Нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф
- Подать заявку на мероприятие «Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград» до 31 октября
- Выполнить конкурсное задание, которое прописано в Положении о проведении конкурса
- Дождаться итогов конкурса, которые мы опубликуем 5 декабря!
ВАЖНО: возраст участников должен быть от 18 лет.
Город-герой Ленинград ждёт!
#ВолонтёрыПобеды #ВнукиПобеды #БлокадаЛенинграда #НеТолько9мая