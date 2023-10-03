Президент РФ Владимир Путин поздравил РЖД с 20-летием образования компании

Глава государства подчеркнул, это стало важным, этапным событием для железнодорожного комплекса, отечественной экономики в целом. Позволило повысить эффективность стратегической для страны отрасли, сохранить её мощный кадровый и технологический ресурс.

«Сегодня, опираясь на накопленный опыт и крепкие трудовые традиции, ваша компания демонстрирует весомые результаты. Проводится масштабное обновление железнодорожной сети и подвижного состава, станций и вокзалов, внедряются в практику комфортные сервисы и услуги, улучшается качество пассажирских и грузовых перевозок. И конечно, ОАО „РЖД“ активно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов, таких как расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизация Мурманского транспортного узла, восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России, развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Президент страны пожелал представителям компании успехов и всего самого доброго.

Фото:Ксения Калинина.