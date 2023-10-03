Студенты из Башкортостана могут найти работу благодаря участию в Российских студенческих отрядах

РСО – крупнейшая молодежная общероссийская общественная организация. Основная цель – обеспечить студентов трудовой занятостью в свободное от учёбы время. Движение в России началось в 1959 году. За это время всего через школу студотрядов страны прошло более 20 миллионов человек.



В Башкортостане студенческие отряды для молодежи работают с 2015 года и насчитывают более 20 тысяч ребят.



Работа выстроена по разным направлениям – строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, сервисные, отряды проводников и другие. Помимо трудового процесса, в РСО также проводятся мероприятия по развитию творческого и спортивного потенциала, гражданского и патриотического воспитания участников. А еще благодаря различным программам профобучения ребята могут бесплатно освоить новую профессию и применить полученные знания на практике (школа вожатых, обучение рабочим профессиям и другое).



Приоритетное направление развития – профильные отряды, суть которых заключается в трудоустройстве студентов по профилю их обучения.



На карьерном форуме #ТРУДКРУТ можно увидеть самые актуальные для студентов республики: https://vk.cc/crkvo2



Чтобы вступить в региональное отделение РСО – нужно заполнить анкету.



Подробнее о жизни, мероприятиях и направлениях студенческих отрядов Башкортостана – здесь. Следите за новостями, осваивайте профессии и отправляйтесь на работу!



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