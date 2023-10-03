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3 Октября , 12:00

В Стерлитамаке пройдёт встреча с поэтом-песенником

4 октября коворкинг-центр СФ УУНиТ распахнёт свои двери для нашего земляка, поэта-песенника Олега Котова, который выступит перед студенческой аудиторией со своей программой «Я начинаю жить в тысяча первый раз» и ответит на вопросы участников встречи.

В Стерлитамаке пройдёт встреча с поэтом-песенником
В Стерлитамаке пройдёт встреча с поэтом-песенником

Начало в 12 часов.

Возрастное ограничение 16+.

Фото Олега Котова.

В Стерлитамаке пройдёт встреча с поэтом-песенником
В Стерлитамаке пройдёт встреча с поэтом-песенником
В Стерлитамаке пройдёт встреча с поэтом-песенником
Автор:Марина Воронова
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