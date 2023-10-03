Волонтёры Победы запустили Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

Мероприятие проводится по поручению Президента России В.В. Путина. Старт проекту дали Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», депутат Государственной Думы Ольга Занко. Идея проведения конкурса на ленинградской земле возникла в феврале этого года. В Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций Владимиру Владимировичу Путину доброволец Движения из Донецкой Народной Республики Анастасия Литвинова предложила провести слёт внуков и правнуков участников битвы за Ленинград. Президент инициативу поддержал.



«Желаю реализации ваших планов и всячески буду содействовать, чтобы это было сделано. Это обязательно нужно сделать, с Правительством мы обязательно поговорим», – отметил Президент на встрече с активистами.

В конкурсе примут участие потомки жителей и защитников блокадного Ленинграда, а также добровольцы, активно занимающиеся сохранением исторической памяти.



«Патриотизм начинается с семьи. Когда знаешь, что твой родственник принимал участие в том или ином историческом событии, начинаешь ощущать сопричастность и больше интересоваться историей. Победители конкурса получат не только возможность помочь в организации ключевых событий юбилея полного снятия блокады Ленинграда, но и возможность посетить места, связанные историей семьи. А кто-то увидит эти места впервые. И очень символично, что старт конкурса мы даём сегодня, в этот памятный день начала блокады Ленинграда», – сказала Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.



Стать участником конкурса могут граждане России и других стран мира в возрасте от 18 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку в разделе «Мероприятия», а также выполнить конкурсное задание. Заявки будут приниматься до 31 октября включительно. Результаты будут объявлены 5 декабря.



«По поручению Президента проводится Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград», и я приглашаю всех молодых людей принять в нем участие. Вспомнить о своих родных, которые жили в блокадном Ленинграде. Ни одна страничка истории нашего города не должна пропасть», – подчеркнул Александр Беглов. Победители конкурса как из России, так и других стран мира соберутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и посетят места, которые напрямую связаны с их семейной историей.



«Сегодня есть попытки разорвать связь поколений, сфальсифицировать историю, принизить значение советского солдата, советского народа и оторвать молодое поколение. Поэтому проект, который сегодня стартует, он важен и молодым ребятам. Он поэтому и называется «Внуки Победы». Он важен тем, кто отдал свою жизнь за Победу, в том числе здесь, в блокадном Ленинграде», – сказал Александр Дрозденко.

В частности, потомки победителей примут участие в памятных мероприятиях, возложениях цветов, сопроводят ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Также в рамках образовательной программы участники слёта познакомятся с историей города в годы войны, пообщаются с профессиональными историками и узнают больше о том, как искать и сохранять историю о подвигах своих предков.