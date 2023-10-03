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3 Октября , 19:00

Волонтёры Победы запустили Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

В День начала блокады Ленинграда открыт приём заявок на Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград».

Волонтёры Победы запустили Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»
Волонтёры Победы запустили Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

 Мероприятие проводится по поручению Президента России В.В. Путина. Старт проекту дали Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», депутат Государственной Думы Ольга Занко. Идея проведения конкурса на ленинградской земле возникла в феврале этого года. В Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций Владимиру Владимировичу Путину доброволец Движения из Донецкой Народной Республики Анастасия Литвинова предложила провести слёт внуков и правнуков участников битвы за Ленинград. Президент инициативу поддержал.


«Желаю реализации ваших планов и всячески буду содействовать, чтобы это было сделано. Это обязательно нужно сделать, с Правительством мы обязательно поговорим», – отметил Президент на встрече с активистами.
В конкурсе примут участие потомки жителей и защитников блокадного Ленинграда, а также добровольцы, активно занимающиеся сохранением исторической памяти.


«Патриотизм начинается с семьи. Когда знаешь, что твой родственник принимал участие в том или ином историческом событии, начинаешь ощущать сопричастность и больше интересоваться историей. Победители конкурса получат не только возможность помочь в организации ключевых событий юбилея полного снятия блокады Ленинграда, но и возможность посетить места, связанные историей семьи. А кто-то увидит эти места впервые. И очень символично, что старт конкурса мы даём сегодня, в этот памятный день начала блокады Ленинграда», – сказала Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.


Стать участником конкурса могут граждане России и других стран мира в возрасте от 18 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку в разделе «Мероприятия», а также выполнить конкурсное задание. Заявки будут приниматься до 31 октября включительно. Результаты будут объявлены 5 декабря.


«По поручению Президента проводится Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград», и я приглашаю всех молодых людей принять в нем участие. Вспомнить о своих родных, которые жили в блокадном Ленинграде. Ни одна страничка истории нашего города не должна пропасть», – подчеркнул Александр Беглов. Победители конкурса как из России, так и других стран мира соберутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и посетят места, которые напрямую связаны с их семейной историей.


«Сегодня есть попытки разорвать связь поколений, сфальсифицировать историю, принизить значение советского солдата, советского народа и оторвать молодое поколение. Поэтому проект, который сегодня стартует, он важен и молодым ребятам. Он поэтому и называется «Внуки Победы». Он важен тем, кто отдал свою жизнь за Победу, в том числе здесь, в блокадном Ленинграде», – сказал Александр Дрозденко.
В частности, потомки победителей примут участие в памятных мероприятиях, возложениях цветов, сопроводят ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Также в рамках образовательной программы участники слёта познакомятся с историей города в годы войны, пообщаются с профессиональными историками и узнают больше о том, как искать и сохранять историю о подвигах своих предков.

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