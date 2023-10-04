Осенний призыв: нормы, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года

Раньше максимальный размер составлял 3 тыс. рублей.



Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить, но только в тестовом режиме. И они будут лишь дублировать повестки в письменной форме.



Кроме того, тем, кто не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), теперь будет грозить взыскание в размере до 5 тыс. рублей.



Эти нормы вступили в силу с 1 октября 2023 года.



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