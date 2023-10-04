+15 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
4 Октября , 12:07

Осенний призыв: нормы, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года

Осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам — призывники будут получать повестки в бумажной форме, но сумму штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины повысят до 30 тыс. рублей. 

Осенний призыв: нормы, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года
Осенний призыв: нормы, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года

Раньше максимальный размер составлял 3 тыс. рублей.

Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить, но только в тестовом режиме. И они будут лишь дублировать повестки в письменной форме.

Кроме того, тем, кто не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), теперь будет грозить взыскание в размере до 5 тыс. рублей.

Эти нормы вступили в силу с 1 октября 2023 года.

Читайте также:

❗Что нужно знать об осеннем призыве–2023 в Башкортостане

Ответы на часто задаваемые вопросы про военную службу по призыву — на сайте Минобороны РФ https://vk.cc/crlH58

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика