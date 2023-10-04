Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех»

Завтра в России отмечается День учителя, и, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить с этим праздником членов попечительского совета «Сириуса» и, конечно, сказать тёплые слова в адрес всех российских учителей. Поблагодарить за верность профессии, своим ученикам, своему благородному призванию – быть педагогом и наставником, созидать будущее России в самом прямом смысле этого слова.

Именно таких людей – талантливых, неравнодушных, ярких – объединил как раз «Сириус», и эти люди вносят свой значимый вклад в развитие образования, науки, спорта, искусства в нашей стране, а значит, в конечном счёте в успех России.

Только что посмотрели его новые пространства, пообщались с учениками и педагогами. Все в один голос говорят о том, что проект уникальный, хороший, и он «на марше» находится, удался. Для детей с разными интересами – для будущих учёных, инженеров, спортсменов, артистов – здесь есть все условия для обучения, для занятия в кружках и секциях, для участия в общественной работе, для знакомства с профессией.

Убеждён, именно такую единую, целостную, творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах по всей стране. Я прошу «Сириус» и всех членов попечительского совета вместе с Министерством просвещения подумать об использовании подобных современных решений в рамках программы не только капитального ремонта и строительства, но и, самое-то главное, организации работы.

Хочу ещё раз сказать, что «Сириус» – это одна из серьёзных составляющих национальной системы образования и всё больше и больше занимает эту нишу, и поэтому очень рассчитываю на то, что его роль в создании новых, нестандартных, а главное – суверенных подходов к развитию наших школ, колледжей, вузов будет только возрастать.

И конечно, хочу поблагодарить «Сириус» за то, что началась работа на новых территориях, в новых субъектах Федерации: в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. То, что сейчас делается, это значимый вклад в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны.

Рассчитываю, что «Сириус» использует весь свой опыт и компетенции для возрождения всех уровней образования в этих субъектах Федерации. Сейчас не буду вдаваться здесь в детали, но мы все понимаем, насколько это важно.

Конечно, это политическая задача, но, откровенно говоря, это прежде всего гуманитарная задача, помощь людям, детям в первую очередь и потом всем, кто работает с детьми.

«Сириус» уже на протяжении многих лет оказывает поддержку талантливым детям, и очень рассчитываю на то, что эта работа – мы никогда не будем забывать, что ради этого «Сириус» создавался, это основное направление деятельности «Сириуса», – и эта работа будет оставаться в центре внимания его работы.

Имею в виду программы «Сириуса» для одарённых детей, для повышения квалификации учителей, тренеров, педагогов дополнительного образования. Безусловно, это развитие системы поощрения школьников и студентов, показавших высокие достижения в самых разных сферах. Это гранты Президента, премии победителям и призёрам международных предметных олимпиад.

Хотел бы ещё раз подчеркнуть: все эти инструменты эффективно работают. Они в полном смысле слова являются бессрочными, не ограничены временными параметрами госпрограмм или нацпроектов, а потому я очень рассчитываю на то, что будет обеспечено бесперебойное финансирование всех этих мероприятий, в том числе и из федерального бюджета.

Далее. Считаю важным и необходимым определить фонд «Талант и успех» национальным методическим центром по вопросам развития, поддержки и сопровождения талантов. Такое решение, мне кажется, является своевременным, обоснованным, поскольку, как уже говорил сегодня, вы смогли объединить лучших педагогов, тренеров, наставников здесь, на этой территории.

Вместе с тем особые полномочия предполагают и более высокий уровень задач и, что самое главное, ответственности.

Что здесь имею в виду? Прежде всего необходимо существенно расширить вашу работу на региональном уровне, в буквальном смысле дойти до каждого учителя, помочь ему освоить передовые практики и лучшие методики.

Сейчас мы встречались с преподавателями «Сириуса», со школьниками, они как раз об этом и говорили. Для этого здесь есть все возможности: опыт и компетенции, соответствующие полномочия и, что немаловажно, ресурсы, финансовые ресурсы. И поэтому полагаю, что фонд «Талант и успех» должен предложить негосударственные меры поддержки региональным центрам «Сириуса» и лучшим школам России, которые уже сейчас проводят лекции и стажировки для педагогов. Хотел бы сегодня, конечно, услышать практические предложения на этот счёт.

Уважаемые коллеги, как мы и договаривались, одной из важнейших областей исследований инновационного научно-технологического кластера «Сириуса» стали науки о жизни. В конце прошлого года мы познакомились с вашими лабораториями, научной базой. Хотел бы повторить: работа здесь идёт на хорошем, можно сказать без преувеличения, высоком мировом уровне.

Хотел бы особо отметить усилия «Сириуса» по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменением климата. Здесь вам также нужно работать в масштабах всей страны, она масштабная работа, очень интересная и, конечно, в тесной связке с Правительством.

Имею в виду, конечно, что ориентация будет сделана прежде всего на подрастающее поколение, а это значит, что нужно работать и с «Движением первых», с участием школьников, самих студентов, причём из разных регионов России. И здесь можно подумать над разными методиками, над разными способами организации этой работы. Сейчас не буду здесь перечислять, уверен, что вы скажете сегодня об этом.

Особая роль «Сириуса» как раз состоит в том, чтобы помогать подрастающему поколению самим создавать новые идеи, знания, технологии, произведения искусства. И в этом смысле сформированная здесь федеральная территория – это настоящее пространство работы над проектами будущего.

Мне кажется, что этот первый опыт создания федеральной территории является положительным. Это очень хорошо, поскольку создаёт предпосылки, если такое потребуется в других регионах России, создавать нечто подобное.

В следующем году здесь, на территории «Сириуса», пройдёт фестиваль молодёжи – это будет одно из самых масштабных молодёжных событий в мире. И насколько мне известно, «Сириус» совместно с партнёрами организует обширную детскую программу, в которой примет участие тысяча школьников из разных стран.

В целом полагаю, что «Сириус» пришёл к такому этапу развития, когда может и должен вести свою деятельность на глобальном уровне, расширять сотрудничество с дружественными странами. Как мы знаем, коллеги из многих стран мира проявляют такой живой интерес к сотрудничеству с «Сириусом», сами проявляют интерес к этому взаимодействию, хотят тиражировать уже у себя, в своих странах, тот опыт, который «Сириусом» наработан.

Давайте поговорим по всем этим вопросам. Как и планируется, хочу передать слово Елене Владимировне Шмелёвой, а потом очень рассчитываю, коллеги, на то, что вы тоже выскажетесь – каждый по тому вопросу, который считаете наиболее актуальным с точки зрения развития «Сириуса».

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72431

Фото: kremlin.ru