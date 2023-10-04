В Башкирии продолжается Неделя предпринимательства

В мероприятии приняли участие заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Алиса Гибадуллина, заместитель главы Администрации г. Уфы Агарагим Кагиргаджиев и представители общественных объединений предпринимательства, институтов поддержки бизнеса и предприниматели. Участники встречи обсудили, почему именно сейчас выгодно становиться субъектом МСП, где искать точки роста. Также остановились на госпрограммах развития предпринимательства, цифровых услугах, поддержке МСП со стороны крупных игроков рынка.





Сегодня также состоялась серия вебинаров по актуальным для предпринимателей вопросам. Начался день с вебинара на тему: «Извлекайте выгоду из реальности онлайн-мира». С экспертами обсудили, что мешает проявляться и развивать свой онлайн-бизнес, как формировать личный бренд предпринимателя в онлайн-пространстве. Рассмотрели методы эффективного внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы и то, как же организовать онлайн-команду, когда все сотрудники на удаленке. Отдельной темой стал офлайн-бизнес с онлайн-командой.





Также в онлайн-формате прошло пленарное заседание «Молодежный бизнес как современный драйвер экономического развития Республики Башкортостан». Участников мероприятия поприветствовала Екатерина Харченко, заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Государственной думы Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» (г. Москва).





Новые возможности заказчиков и поставщиков обсудили на вебинаре по госзакупкам. Еще один вебинар был посвящен продвижению бизнеса, где рассмотрели вопросы маркировки рекламы в интернете, событийный маркетинг, маркетинг с минимальными вложениями и то, что будет работать в интернет-маркетинге в 2024 году.





Успешные практики наставничества в бизнесе разобрали на круглом столе. Сделали акцент на наставничестве в сфере социального и образовательного бизнеса, а также для начинающих предпринимателей.





Параллельно мероприятия Недели предпринимательства прошли в Бирске. В ТОК «Умникум» бирские ремесленники организовали для гостей площадки фестиваль ремесел. С приветственным словом к участникам обратился глава Администрации Бирского района Антон Талалов. На площадке форума состоялось пленарное заседание по мерам государственной поддержки социальных предпринимателей, ремесленников и семейного бизнеса. Также в рамках мероприятия с участниками проведена нетворкинг-игра «Город предпринимателей».



Справочно:



Неделя предпринимательства в Республике Башкортостан проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторы - Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.