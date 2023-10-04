В Башкортостане семьям погибших в СВО оказывают психологическую помощь на дому

В Мелеузе социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Альбина Арсланова и социальный участковый-психолог Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Лейсан Махмутова отправились к Расиме Сибагатовне Идрисовой – маме погибшего военнослужащего. Ей была нужна, прежде всего, психологическая помощь.



Поговорить с матерью о сыне, погибшем в СВО, эмоционально поддержать родных, помочь им восстановить душевные силы и как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни.



Во время встречи матери погибшего бойца рассказали о мерах поддержки и о возможности получить санаторно-курортное лечение. В скором времени она отправится в один из санаториев республики.



Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки ветеранам СВО и семьям погибших. Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548



Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.



Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02.





Фонд «Защитники Отечества» в Башкортостане.