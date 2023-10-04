В Казахстан экспортировали более 340 тонн башкирского ячменя

Под контролем Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан сельхозтоваропроизводитель из Хайбуллинского района республики отгрузил в Республику Казахстан 340,6 тонны ячменя. В регионе действует проект «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.



Специалисты отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Башкортостану отобрали образцы из 13 партий подкарантинной продукции, провели комплекс исследований, в соответствии с фитосанитарными требованиями Таможенного союза и страны-импортера. По результатам энтомологических, гербологических экспертиз ФГБУ «ВНИИЗЖ» и заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Россельхознадзор выдал 13 фитосанитарных сертификатов.



Всего в текущем году аграрии Башкортостана собрали 830 тысяч тонн ячменя. Это второй показатель по объему среди яровых зерновых культур после пшеницы. Полученный урожай ячменя позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и поставлять зерно в другие регионы и за рубеж. Общий объем экспорта продукции АПК из Башкортостана за 8 месяцев текущего года составил 190 млн долларов.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.