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4 Октября , 10:00

В Казахстан экспортировали более 340 тонн башкирского ячменя

Ячмень из Башкортостана экспортировали в Казахстан. 

Под контролем Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан сельхозтоваропроизводитель из Хайбуллинского района республики отгрузил в Республику Казахстан 340,6 тонны ячменя. В регионе действует проект «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.  

Специалисты отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Башкортостану отобрали образцы из 13 партий подкарантинной продукции, провели комплекс исследований, в соответствии с фитосанитарными требованиями Таможенного союза и страны-импортера. По результатам энтомологических, гербологических экспертиз ФГБУ «ВНИИЗЖ» и заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Россельхознадзор выдал 13 фитосанитарных сертификатов. 

Всего в текущем году аграрии Башкортостана собрали 830 тысяч тонн ячменя. Это второй показатель по объему среди яровых зерновых культур после пшеницы. Полученный урожай ячменя позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и поставлять зерно в другие регионы и за рубеж. Общий объем экспорта продукции АПК из Башкортостана за 8 месяцев текущего года составил 190 млн долларов.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

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