В лаборатории молекулярной биоинженерии межвузовского кампуса в Уфе создают уникальные лекарственные культуры

В настоящее время там активно ведутся работы по созданию культур волосовидных корней растений-продуцентов ценных биологически активных веществ.

Весной 2023 года в лаборатории начались работы по введению в культуру и индукции волосовидных корней уникального лекарственного растения большеголовника серпуховидного (Stemma canthaser ratuloides). Эта культура встречается в Республике Башкортостан, но ее ресурсы небольшие, и заготовка материала в промышленных масштабах нанесет непоправимый ущерб природным популяциям этого растения.

Корни большеголовника являются источником ценных фитоэкдистероидов, обладающих адаптогенным, анаболическим и тонизирующим эффектами. Экстракты большеголовника продаются в аптеках и доступны через интернет-магазины, однако для производства используется, в основном, природное сырье. Для снижения давления на природные популяции может быть предложено биотехнологическое производство, а так как ценные метаболиты у этого растения образуются в корнях, наибольший интерес представляет культивирование корней.

Работы по биотехнологии большеголовника серпуховидного проводились в республике и ранее под руководством доктора биологических наук Майи Ишмуратовой, однако в лаборатории молекулярной биоинженерии впервые были созданы культуры волосовидных корней этого растения, способные к неограниченному росту на безгормональных питательных средах без образования стеблей и листьев.

На данный момент проводится поиск быстрорастущих линий волосовидных корней большеголовника, которые будут отобраны для дальнейшего биохимического анализа на содержание биологически активных веществ. Работы проводятся аспирантом Института природы и человека УУНиТ Ириной Рахматуллиной под руководством руководителя лаборатории молекулярной биоинженерии, профессора Булата Кулуева.

— Биоинженерия растений позволяет в относительно короткие сроки создать новые формы и сорта культурных растений с уникальными хозяйственно-ценными признаками. Методами классической селекции этого добиться очень трудно, а иногда и невозможно. Поэтому размещение нашей лаборатории в современном IQ-парке даст серьезные преимущества развитию биоинженерии в Башкортостане и привлечет в науку талантливую молодежь, — уверен руководитель лаборатории Булат Кулуев.

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университет».