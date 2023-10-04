В Стерлитамаке на городском кладбище для посетителей установили информационную панель для поиска мест захоронений

На сайте можно найти сведения о кладбищах Республики Башкортостан, похороненных на них известных людях, участников войны. А в разделе «Поиск места захоронения» родственники могут найти захоронение близкого человека. Для этого необходимо ввести любые известные им данные: ФИО погребенного, год захоронения, название кладбища. После ввода данных программа выдает, на каком кладбище было совершено погребение. Если в архив уже внесены координаты с места захоронения, то сайт покажет поисковый маршрут.



Информация на сайте ещё будет дополняться.

По сообщению администрации ГО г. Стерлитамак.