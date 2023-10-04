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4 Октября , 16:38

Вопросы ЖКХ в одном приложении

«Госуслуги.Дом» – мобильное приложение для собственников жилья в многоквартирных домах. 

Вопросы ЖКХ в одном приложении
Вопросы ЖКХ в одном приложении

 Оно позволит гражданам участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн.

🤳Возможности мобильного приложения «Госуслуги.Дом»:

– доступная для всех регионов легитимная онлайн-платформа для проведения общедомовых собраний;

– в приложении идёт информирование жителей в доступном формате о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения;

– передача показаний по всем счётчикам в одном месте. Возможность просмотра архива передачи показаний;

– автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок;

– передача информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей и ресурсоснабжающей организации собственникам через функционал информационных сообщений – замена информационного стенда в доступном электронном формате;

– прямое общение собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов в мобильном приложении и многое другое.

Кроме того, в мобильном приложении собственники могут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, изучать сроки проведения ремонта и перечень работ – эти данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ. Также пользователи могут поставить оценку работе управляющей организации, на основе которых формируется их рейтинг.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически.

Приложение доступно на iOS и Android.

По информации Министерства ЖКХ РБ

#стерлитамакновости #ГосуслугиДом #МинЖКХРБ

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