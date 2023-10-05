Андрей Назаров: «Оформление межвузовского кампуса должно олицетворять самые передовые направления архитектуры и дизайна»

В начале совещания руководитель кабмина обратил внимание на дизайн фасада кампуса, обсудил вопросы, связанные с оформлением внутреннего оформления помещений, оборудованием и мебелью лабораторий и технопарков, а затем перешел к обсуждению интерьера зданий первой очереди строительства. В обсуждении приняли участие первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, заместитель руководителя проектного офиса строительства межвузовского кампуса Сергей Гладких, Директор департамента Проектный офис «Уфа-450 лет» Правительства Республики Башкортостан Олег Байдин, представители подрядчика.

Группа архитекторов представила визуализацию кампуса, где основной идеей стало создание атмосферы образования и науки с помощью металла, пластика и камня. Так, потолок оформлен в виде структуры молекулы, колонны расписаны математическими формулами. В зоне ресепшен разместятся семь стоек, на которых будут нанесены имена ученых и куар-коды. Таким образом, семь зданий второй очереди получат названия и будут оформлены как сообщество различных направлений науки. Для создания единого стиля кампуса заказан его бренд-бук, в котором представлен дизайн-код внешнего и внутреннего оформления зданий и помещений.

Андрей Назаров в соответствии с поручениями предыдущих совещаний дал задание доработать и представить варианты визуализации первой очереди по потолкам и зонам ресепшен с учетом придания им смысловой и концептуальной нагрузки, обратить внимание на функциональность отдельных элементов интерьера. Проработать зону общения, размещаемой в холле главного входа.

– Надо вложить душу в каждый элемент кампуса, чтобы создать атмосферу современности и комфорта, сделать кампус центром притяжения молодежи, - подчеркнул Андрей Назаров. – Оформление кампуса, его дизайн-код должны олицетворять самые передовые направления архитектуры и дизайна. Кампус станет центром развития науки, инноваций и современного образования в республике, но не только точкой притяжения студентов и ученых, а еще и современным общественным пространством для жителей города.

Премьер-министр поручил также рассмотреть обоснование по двум вариантам проезда от улиц Заки Валиди до Тукаева по улице Гоголя, изменение параметров стилобата второй очереди с учетом возвращения первоначальных размеров арок в нём и напомнил присутствующим о необходимости обеспечить качественное исполнение всех контрольных точек в ускоренном режиме.

Напомним, что первый этап проекта планируется завершить в декабре 2023 года, а строительство второй очереди кампуса, которая будет сдана до конца 2025 года, уже началось. Кампус с общей площадью создаваемых объектов более 146 тысяч кв. метров должен стать площадкой притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования. Строительство осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

https://pravitelstvorb.ru/news/21885/