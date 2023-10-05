Об этом заявил на открытии форума заместитель председателя правительства Омской области, председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

По его словам, сегодня Башкирия лидирует в вопросе развития межотраслевой кооперации. Поэтому именно в этом регионе страны регулярно проводятся подобные встречи. На них ведутся дискуссии, выявляются «болевые точки», мешающие дальнейшему развитию в этом направлении. А Туймазы стал сегодняшним местом встречи потому, что в прошлом году здесь появился первый мебельный кластер в стране.

Источник: Туймазинский вестник