«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу к 30-летию Конституции РФ

- Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста даётся 10 минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат, - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии.

Помимо этого, по инициативе «Единой России» в регионах состоится более 600 мероприятий, посвящённых Конституции.

- Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки «Единой России». Мы также планируем провести серию уроков «Разговоры о важном» для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме Конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей наших реготделений, юристов. На них в интересной и доступной форме расскажем об Основном законе Российской Федерации, его содержании. О том, какие Конституция регулирует отношения, что представляют собой основы конституционного строя, как защищены права и свободы человека и гражданина, что такое федеративное устройство, - пояснил Александр Сидякин.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что проект «Единой России» к 30-летию Конституции имеет, в первую очередь, просветительское значение.

- Большое количество предложений при подготовке конституционных поправок поступило в социальный блок. Они касаются различных социальных гарантий: установления МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий не реже раза в год, обязательного социального страхования. По инициативе Президента, Правительства, «Единой России» был принят ряд последующих законов, но далеко не обо всех наши граждане знают. Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки, - сказал он.

В заключение Александр Сидякин отметил, что итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября. А награждение победителей состоится в декабре.

Республика Башкортостан, как и все субъекты Российской Федерации активно подключилась к организации и проведению мероприятий в преддверии юбилейной даты. Уже сегодня в столице Башкортостана стартовал цикл лекций, посвященный – 30-летию Конституции Российской Федерации. Первую лекцию, студентам Института права Уфимского университета науки и технологий, читала депутат Госдумы от Башкортостана («Единая Россия»), первый заместитель председателя Комитета ГосДумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.

Как рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов, форматы запланированных мероприятий позволят охватить жителей разных возрастных категорий

- У нас в республике запланированы мероприятия как для молодежи – это школьники, студенты колледжей и вузов, так и для взрослого поколения, к примеру, можно принять участие в конкурсе, посвященному 30-летию Конституции России, проверив знания главного закона страны без помощи различных интернет - ресурсов, - говорит руководитель регионального исполкома. - Конституция для гражданина любого государства - закон, который он должен знать в первую очередь. Принципы и нормы, которые он в себе несет - являются ключевыми в устойчивом развитии страны, а также, в сохранении исторического и культурного наследия. Главный документ нашей страны по-прежнему остается прогрессивным и способным ответить на многие вызовы времени, объединяя наших граждан в периоды судьбоносных решений, - добавил Руслан Насретдинов.