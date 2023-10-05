Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём учителя

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя! Это один из самых тёплых и близких для каждого из нас праздников. Мы всегда с особой благодарностью и ностальгией вспоминаем наших учителей, наставников.



Учитель – это профессия, которая будет востребована во все времена. Ведь именно вы передаёте подрастающему поколению тот багаж знаний, с которым в будущем ребята идут по жизни. Вы помогаете ребёнку найти себя, раскрыть свои лучшие человеческие качества, проявить таланты. Хочу отметить, что вы и сами постоянно растёте профессионально. Об этом говорят ваши личные победы в конкурсах профессионального мастерства, высокие результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ наших учеников, их достижения на престижных конкурсах и олимпиадах.



От всей души желаю вам, уважаемые педагоги, получать удовольствие от работы, находить отклик в сердцах детей и понимание в глазах родителей. Крепкого вам здоровья, благополучия и творческих успехов!



Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.