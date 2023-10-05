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5 Октября , 15:08

Как получить грант на развитие семейной фермы в Башкортостане?

Грант предоставляется на конкурсной основе.

Как получить грант на развитие семейной фермы в Башкортостане?
Как получить грант на развитие семейной фермы в Башкортостане?

Критерии отбора семейной фермы — наличие статуса крестьянского (фермерского) хозяйства, которое зарегистрировано на сельской территории или на территории сельской агломерации не менее 12 месяцев назад.

Получатели гранта — главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Условия предоставления гранта — наличие соглашения между Министерством сельского хозяйства Башкортостана и семейной фермой, а также — признание семейной фермы победителем отбора.

Размер гранта — не более 30 млн рублей и не более 60% стоимости проекта получателя гранта. При этом глава КФХ должен будет создать по 1 рабочему месту на каждые полученные 10 млн рублей.

📂 Перечень документов, которые надо подать вместе с заявкой на участие в конкурсе:

  копии паспортов — главы и членов КФХ, копия соглашения о создании КФХ; выписки — из ЕГРН, ЕГРЮЛ или ЕГРИП; справки об отсутствии налоговой задолженности и об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц;

  справка — подтверждение о том, что заявитель не являлся получателем средств из республиканского бюджета, и об отсутствии просроченной задолженности перед республиканским бюджетом;

  план расходов, бизнес-план и иные документы.

📌 Полный перечень и условия предоставления поддержки — на Инвестиционном портале Республики Башкортостан: https://vk.cc/crmOMR

💼 На портале INVESTRB.RU собрана вся информация о действующих мерах поддержки бизнеса и эффективных инструментах для его развития. Там также можно подать заявку — если нужна помощь в реализации проекта. Единая горячая линия: 8 (347) 200 12 46

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.03.2020 №188: https://vk.cc/crmOPH

О госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»: https://vk.cc/crmOQu

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