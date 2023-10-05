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5 Октября , 10:00

Мошенники рассылают от имени ФНС России сообщения с требованиями об оплате налоговой задолженности

Подробности рассказали в сообществе "Объясняем. Башкортостан".

Мошенники рассылают от имени ФНС России сообщения с требованиями об оплате налоговой задолженности
Мошенники рассылают от имени ФНС России сообщения с требованиями об оплате налоговой задолженности

Как действуют мошенники?

Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения с требованиями об оплате налоговой задолженности. Сделать это предлагают при личном визите в инспекцию или оплатить задолженность по ссылке. А инспектору, который отправил это уведомление, отправить копию чека об оплате. Мошенники обосновывают это тем, что долг по налогам и сборам датируется 2021 годом, поэтому не отражается на Госуслугах и в личном кабинете плательщика.

Аферисты присылают письма на электронную почту с приглашением присоединиться к организации пассивного дохода и возможностью подключения этой функции из личного кабинета налогоплательщика. Указывают ссылки для перехода, которые на самом деле ведут на мошеннические сайты. При этом, чтобы вызвать доверие человека, к письму прикрепляют реквизиты инспекции с приглашением ее посетить.

Запомните, ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления об исчисленных налогах приходят в личный кабинет либо по почте. В них содержится только само уведомление и сообщение, что документ доступен для просмотра в сервисе. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают.

Налоговые уведомления не приходят на бумаге, если получать их в личном кабинете налогоплательщика (https://vk.cc/a3Vb6b) и через Госуслуги (https://vk.cc/cpg9kO). Там же можно проверить наличие задолженности. Еще один способ проверки – отправить запрос через сервис «Обратиться в ФНС России» (https://vk.cc/c4jP5Q) или лично прийти в налоговую инспекцию.

Подробности – на официальной странице ФНС России.

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"Стерлитамакский рабочий"

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