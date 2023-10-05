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5 Октября , 19:39

На форуме в Туймазах напомнили, что в орбиту кластеров нужно втягивать и малые предприятия

В Башкирии выявили 21 импортозамещающий проект в сферах станкостроения и легкой промышленности.

На форуме в Туймазах напомнили, что в орбиту кластеров нужно втягивать и малые предприятия
На форуме в Туймазах напомнили, что в орбиту кластеров нужно втягивать и малые предприятия

На форуме «Производственная кооперация: ориентир на технологический суверенитет» директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин подчеркнул, что при создании промышленных кластеров также нужно обращать внимание на малые и средние предприятия. Причем те, которые пока что не видят себя в подобных формированиях.

– Мы посетили ряд производств Башкирии и выявили 21 импортозамещающий проект в сферах станкостроения и легкой промышленности с прогнозным объемом бюджетных инвестиций в размере 230 миллионов рублей, – отметил он. – Какую модель развития они выберут, можно решить сообща. Но, по большому счету, сегодня существуют две модели формирования кластеров. Первая – имеется один якорный резидент, вокруг которого формируется круг поставщиков деталей и комплектующих. Вторая – вся цепочка завязана на выпуск одного продукта.    

При этом Лабудин напомнил о требованиях, при соблюдении которых промышленные кластеры могут рассчитывать на государственные меры поддержки. Среди них – наличие в кластере не менее пяти предприятий, которые находятся в кооперационной зависимости друг от друга. Это должно подтверждаться договорами поставки продукции, сырья, материалов.

Источник:Туймазинский вестник

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