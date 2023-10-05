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5 Октября , 19:36

На форуме в Туймазах рассказали о беспрецедентных мерах поддержки кластеров

В ходе форума «Производственная кооперация: ориентир на технологический суверенитет» участники встречи вместе со спикерами попытались найти ответ на новые задачи, которые ставит сегодняшняя действительность.    

На форуме в Туймазах рассказали о беспрецедентных мерах поддержки кластеров
На форуме в Туймазах рассказали о беспрецедентных мерах поддержки кластеров

В роли спикеров выступали заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Иван Куликов, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов.

На повестку дня форума они выносили все новые вопросы. Насколько эффективны действующие сегодня инструменты формирования кластеров? Как не допустить перекоса, помогая крупным кластерам и забывая о небольших? Есть ли нынче востребованность в создании межрегиональных кластеров, в том числе «завязанных» на Башкирии?..  

Рассуждая о создании кластеров в своем регионе, Шельдяев, в частности, отметил, что в республике насчитывается около 800 предприятий, которые могут в них войти. Поэтому уже до конца года планируется увеличить число действующих кластеров с 5 до 15.

В свою очередь Данилов рассказал о мерах стимулирования промкластеров на всех стадиях жизненного цикла, в том числе за счет финансовых и нефинансовых мер поддержки. В их числе – кредитные продукты в размере до 100 миллиардов рублей и низкая процентная ставка, существенное снижение страховых взносов для работников, возмещать покупателям затрат на приобретение пилотных партий, упрощение контроля и надзора…  

Наконец, Куликов отметил, что в каждом регионе – свой подход к формированию кластеров. В некоторых их нет вообще, в других всю промышленную отрасль готовы разбить на подотрасли и из них сформировать кластеры.

– Наша задача – чтобы в целом по стране был соблюден баланс, – отметил он. – Но здесь стоит иметь в виду, что при формировании кластеров обнаруживаются инвестиционные ниши. Заполнив которые, можно создавать продукт, который сегодня мы закупается за рубежом.

Источник: Туймазинский вестник

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