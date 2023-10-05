Программа «Сәңгелдәк» вышла в финал Российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ-KIDS»

В тройке финалистов в номинации «Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей» с нашей передачей «Сәңгелдәк» конкурирует «Навигатор» федерального канала «Карусель» и программа «Good games» Екатеринбургского канала.



"Сенгельдек" ("Колыбель") - познавательная передача для дошкольников, которая идёт в эфире ежедневно в вечерний прайм-тайм уже 32-й год. Герои программы легко и весело отвечают на самые сложные вопросы маленьких телезрителей, учат детей хорошим манерам, знакомят с историей и культурой башкирского народа. Вся детвора Башкирии знает, что в Сенгельдеке всегда интересно и много информации. На конкурс «ТЭФИ-KIDS» был отправлен выпуск о башкирских тканых коврах. Юные ведущие показывают зрителям все - "от овечки до ковра"! Чтобы раскрыть тему ярче, полнее, автор сценария и редактор Зульфия Даянова, режиссер Алия Миназева проводили съемки не только в студии, но и выехали в Давлекановский район к народной мастерице.



Победители Российской национальной телепремии «ТЭФИ-KIDS» 2023 будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве в 23 октября в театре «Et Cetera». Уровень конкурса в этом году очень высокий. Среди финалистов - нашумевший кинофильм «Чебурашка», легендарная программа «Спокойной ночи, малыши», популярный мультфильм «Три кота и море приключений» и др. Всего на конкурс было подано 203 работы. За пять лет проведения премии - это рекордное количество участников.



- Нам очень приятно, что именно «Сәңгелдәк» стал финалистом столь масштабного и значимого конкурса, - говорит директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. - «Сәңгелдәк» - самая первая передача Тамыра. Это фундамент нашего телеканала, который заложила три десятка лет назад Луиза Азаматовна Фархшатова. Говоря об истории «Сәңгелдәк», я всегда вспоминаю слова великого Мустая Карима. Когда становится сложно, я как молитву повторяю эти слова: «Мы еще не знаем, не можем оценить, что такое «Тамыр». Вырастет поколение – и мы увидим великолепные плоды всех усилий. Я благодарю всех создателей студии «Тамыр» как старый литератор, всех, начиная с Луизы апай, с Чингиза, кончая Ильясом.

Они не только вышли на экран, они вошли в наши сердца. Я действительно счастливый человек, умею ощущать эту радость, это счастье. Мы живем в тревожное время. Но сегодня мне стало спокойно. Я дал себе слово начинать каждый день с мысли о «Сәңгелдәк». Да будет так, пусть каждый житель республики каждое утро подумает, что у нас есть «Тамыр».