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5 Октября , 19:02

Растит детей и цветы

Учитель русского языка и литературы Наталья Константиновна Геньба преподаёт свой предмет в школе 45 лет.

Растит детей и цветы
Растит детей и цветы

Начинала школьной вожатой, много лет работала завучем, воспитала не одно поколения победителей и призёров школьных олимпиад и просто грамотных людей.
Любовь к педагогике гармонично сочетается в ней с любовью к садоводству.

Вместе с супругом они выращивают на своём дачном участке овощи и фрукты. Но отдельная страсть Натальи Константиновны - цветы. Особенно она любит розы и гладиолусы, которые радуют не только хозяйку, но и многих её родных, друзей и знакомых.


Вот они, великолепные гладиолусы Натальи Геньбы! С Днём учителя, Наталья Константиновна! Здоровья и творческих успехов вам и ваших коллегам!


Фото из архива Н. Геньбы.

Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Растит детей и цветы
Автор:Марина Воронова
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