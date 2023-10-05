Растит детей и цветы

Начинала школьной вожатой, много лет работала завучем, воспитала не одно поколения победителей и призёров школьных олимпиад и просто грамотных людей.

Любовь к педагогике гармонично сочетается в ней с любовью к садоводству.

Вместе с супругом они выращивают на своём дачном участке овощи и фрукты. Но отдельная страсть Натальи Константиновны - цветы. Особенно она любит розы и гладиолусы, которые радуют не только хозяйку, но и многих её родных, друзей и знакомых.



Вот они, великолепные гладиолусы Натальи Геньбы! С Днём учителя, Наталья Константиновна! Здоровья и творческих успехов вам и ваших коллегам!



Фото из архива Н. Геньбы.