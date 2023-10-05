Стартовал финал III Международной олимпиады по финансовой безопасности

В финал Олимпиады вышли около 500 школьников и студентов из 19 стран.

Олимпиада направлена на популяризацию знаний в области информатики, обществознания и других областей знания, связанных с экономической безопасностью стран, банковских систем, компаний и обычных людей. Организаторами олимпиады выступают Минобрнауки России, Росфинмониторинг и Минпросвещения России. В олимпиаде участвуют школьники 8–10-х классов и студенты.

В насыщенную программу помимо заданий финального этапа включены конференции, мастер-классы и дискуссии международного уровня, посвященные банковской безопасности, борьбе с финансовыми пирамидами, операциям на крипторынке и другим актуальным вопросам. Участники встречаются с потенциальными работодателями, ездят на экскурсии и даже успевают заниматься спортом.

Как отметил председатель организационного комитета по подготовке олимпиады, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, за три года уровень проведения олимпиады удалось не просто сохранить, но существенно повысить – несмотря на текущую международную ситуацию. «За три года олимпиада по финансовой безопасности стала настоящим молодежным движением, объединяющим миллионы молодых людей по всему миру. Сегодня это международная площадка по обмену знаний и выращиванию профессиональных кадров для общемировой системы финансовой безопасности. В этом году в Сочи приехали порядка 500 ребят из России и еще 18 стран. Участие в олимпиаде дает не просто ценный опыт: победители и призеры получают особые льготы при поступлении в ведущие вузы, а также возможность устроиться на престижную интересную работу в крупнейших финансовых организациях страны», – подчеркнул Чернышенко.

«К решению вопросов, связанных с обеспечением финансовой безопасности на международном уровне, важно подключать молодежь. Чем больше государств вовлечено в эту деятельность, тем лучше будет результат. К Международной олимпиаде по финансовой безопасности с каждым годом присоединяются новые страны. Олимпиадное движение охватило четыре континента и более 6 млн человек», – сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Победители и призёры Олимпиады смогут получить особые права при приеме на обучение в вузах Международного сетевого института (МСИ) и возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях, после чего смогут начать в них свою карьеру.