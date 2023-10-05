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5 Октября , 15:30

Услуги перевозчиков тралом крупногабарита

Мир тяжелых грузоперевозок - динамичная и неотъемлемая составляющая многих отраслей промышленности.

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Услуги перевозчиков тралом крупногабарита
Услуги перевозчиков тралом крупногабарита

Для тех, кто имеет дело с негабаритными и колоссальными грузами, на помощь приходят специализированные автотранспортные службы.

Подробная информация о предоставляемом транспорте указана на сайте.

Что такое негабаритный груз?

К негабаритным грузам относятся грузы, превышающие стандартные габариты и вес, обычно допустимые для обычных видов транспорта. Такие нестандартные грузы могут быть самыми разными - от промышленной техники до длинных или широких предметов - и часто требуют специальных решений по обработке и транспортировке для обеспечения безопасности и соблюдения строгих правил перевозки.

Размеры и вес

Одной из определяющих характеристик негабаритных грузов являются их огромные размеры. Такие грузы часто имеют размеры, выходящие за рамки стандартных:

  1. Длина: Негабаритный груз может выходить за пределы стандартной длины – от 13 метров.
  2. Ширина: Некоторые грузы имеют значительную ширину, больше 2,55 метров, что затрудняет их транспортировку по обычным дорогам без специальных разрешений и оборудования.
  3. Высота: Высота негабаритных грузов может начинаться от 3 метров, что особенно опасно при прохождении под низкими мостами или в туннелях. Для обеспечения безопасного проезда необходимы индивидуальные маршруты и тщательная проработка.

Помимо нестандартных размеров, негабаритные грузы часто превышают весовые ограничения, установленные для обычных перевозок. Масса таких грузов может составлять от десятков до сотен тонн, что значительно превышает возможности обычных транспортных средств. Огромный вес требует использования тяжелых прицепов и оборудования, способного эффективно распределить нагрузку, чтобы не повредить дорожное полотно и инфраструктуру.

Виды перевозок

К числу распространенных услуги грузоперевозчиков крупногабарита при перевозке тралом:

  1. Промышленное оборудование: В эту категорию входят массивные машины, используемые в производстве, такие как генераторы, прессы и турбины.
  2. Строительные компоненты: Негабаритные строительные компоненты, включая сборные железобетонные секции, стальные балки и фермы, часто перевозятся на строительные площадки.
  3. Транспортные средства: К этой категории относится транспортировка негабаритных транспортных средств, таких как автобусы, военные танки и строительное оборудование.
  4. Горнодобывающее оборудование: Крупное горнодобывающее оборудование, такое как экскаваторы, самосвалы и дробилки, играет важную роль в горных работах и требует специализированного транспорта.
  5. Аэрокосмические компоненты: К негабаритным грузам относятся компоненты для самолетов, космических аппаратов и аэрокосмических систем.

 

Что такое трал?


Трал или низкорамник - это специализированное транспортное средство большой грузоподъемности, предназначенное для перевозки негабаритных и особо тяжелых грузов. Тралы оснащены низкорамным прицепом, регулируемыми гидравлическими платформами и прочным шасси, обеспечивающим устойчивость при перевозке. Грузоподъемность тралов составляет от 30 до 200 тонн и более, а габариты достигают 15 м в длину, 3 м в ширину и 1,3 м в высоту.

Воспользоваться услугами перевозчика крупногабарита можно здесь.

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ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «БЛЭК».

ОГРН: 1172225025015.

ERID: 2Vtzqx7rjFQ.

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