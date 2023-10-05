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5 Октября , 10:00

В Башкирии продолжаются лесозащитные мероприятия

В рамках месячника санитарной безопасности в Башкортостане в лесах на территории Стерлитамакского лесничества, Толбазинского участкового лесничества работники лесного хозяйства совместно с представителями администрации и жителями села Толбазы провели лесозащитные мероприятия в очагах непарного шелкопряда путем ручного соскабливания и сбора яйцекладок со стволов древесных насаждений и обработки нефтепродуктами. 

В Башкирии продолжаются лесозащитные мероприятия
В Башкирии продолжаются лесозащитные мероприятия

Эта работа ведется, в том числе, в целях реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

- На территории лесного фонда, в очагах вредителя, подобные профилактические мероприятия проводятся с 2020 года, ежегодно, силами лесоводов совместно с администрациями муниципальных районов в рамках проводимых осенних акций, экологических субботников и месячников санитарной безопасности в лесах, - рассказал начальник отдела охраны и защиты леса Руслан Хабибуллин. 

Стоит также отметить, что кроме уничтожения, часть собранных яйцекладок направляют в Центр защиты леса республики для проведения лабораторных исследований.

Напомним, что месячник санитарной безопасности в лесах будет проводиться до 25 октября. В рамках акции наряду с санитарной очисткой лесов от порубочных остатков и захламленности организованы мероприятия по защите лесов от непарного шелкопряда.

 

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.

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"Стерлитамакский рабочий"

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