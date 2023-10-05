В Башкирии продолжаются лесозащитные мероприятия

Эта работа ведется, в том числе, в целях реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".



- На территории лесного фонда, в очагах вредителя, подобные профилактические мероприятия проводятся с 2020 года, ежегодно, силами лесоводов совместно с администрациями муниципальных районов в рамках проводимых осенних акций, экологических субботников и месячников санитарной безопасности в лесах, - рассказал начальник отдела охраны и защиты леса Руслан Хабибуллин.



Стоит также отметить, что кроме уничтожения, часть собранных яйцекладок направляют в Центр защиты леса республики для проведения лабораторных исследований.



Напомним, что месячник санитарной безопасности в лесах будет проводиться до 25 октября. В рамках акции наряду с санитарной очисткой лесов от порубочных остатков и захламленности организованы мероприятия по защите лесов от непарного шелкопряда.

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.