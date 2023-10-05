В Башкортостане за год количество самозанятых выросло на 51,2%

- Несмотря на то, что по закону самозанятые не являются предпринимателями, они наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться государственными мерами поддержки, как финансовыми, так и нефинансовыми, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

С начала 2023 года АНО «Башкирская микрокредитная компания» предоставило 23 самозанятым региона льготные микрозаймы на 9,8 млн рублей, а специалистами Центра «Мой бизнес» оказано более 6,6 тыс. услуг, в том числе 591 услуга - самозанятым. За этот же период проведено 50 мероприятий, где приняли участие 2,4 тыс. субъектов МСП, физических лиц и 118 самозанятых.

Например, Раушания, Артур и Камила Платоновы для расширения бизнеса воспользовались заемными средствами от МФО и оформили займы по 500 тыс. рублей по фиксированной ставке 6% годовых. Они зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход. Каждый самозанятый из семьи Платоновых занимается своим бизнесом отдельно: пошивом верхней одежды, интерьерных штор. Полученные средства были направлены на покупку основных средств – швейного оборудования и тканей.

Заявление о постановке на учет в качестве самозанятого можно подать через интернет, используя паспортные данные и ИНН. Отправить заявление можно через Госуслуги, приложение «Мой налог», в личном кабинете на сайте ФНС, через банковские организации. Чтобы зарегистрироваться как ИП, можно посетить налоговую инспекцию или же подать документы через МФЦ, Госуслуги либо нотариальную контору. Также зарегистрировать предприятие помогут в Центре «Мой бизнес». Телефон горячей линии: 8 (347) 224-99-99.