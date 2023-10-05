В Уфе началась работа над анимационными фильмами для Евразийского музея кочевых цивилизаций

На очередной встрече команды, работающей над проектом музея кочевых цивилизаций, с мультипликаторами обсудили детали проекта. Как пояснил Данир Гайнуллин, мультфильмы должны ответить на шесть наиболее важных вопросов, которые должен для себя раскрыть турист, впервые приезжающий в нашу республику, или человек, совсем не знакомый с историей края. Что такое Евразийская степь? Кто такие кочевники? Что такое монгольская империя Золотая Орда и мавзолей Тура-хана, относящийся к мемориальной архитектуре 14 века? Кто такие башкиры и что есть Башкортостан?

Анимационные фильмы научно-образовательного характера должны быть доступны и понятны широкому кругу людей, в первую очередь детям. Такая задача поставлена перед творческой группой.

Фильмов будет всего шесть. Руководитель студии «Муха» Артур Абдрахманов отметил, что над проектом работают также шесть человек. Это художники, аниматоры, звукорежиссер и композитор.

– Мультфильм рисуем по закадровому тексту, подготовленному научными сотрудниками НПЦ. Сегодня с заказчиками обсудили анимированную раскадровку. Результат устроил всех, поэтому приступаем к корректировке черновика и рисованию мультфильмов. Рисунки сделаны в стиле древних рукописей, пергаментов. И в этой стилистике у нас будут выполнены фильмы. Завершить проект необходимо до конца текущего года, – сказал Артур Абдрахманов.

Мультфильмы, которые расскажут об истории народов Евразийской степи, в том числе о коренных жителях исторического Башкортостана – башкирах, можно будет посмотреть в визит-центре «Тура-хан» после его открытия.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что Глава Башкирии дал старт строительству визит-центра будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. В создании Евразийского музея кочевых цивилизаций активное участие примут ученые.

Источник: ИА"Башинформ".