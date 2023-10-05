Владимир Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад

«Мы не начинали так называемую войну на Украине. Специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить войну, которую уже десять лет ведет Запад», – заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что не Россия устраивала кровавый и антиконституционный государственный переворот в Киеве в 2014 году.

В 2023 году участники дискуссионного клуба «Валдай» проводят встречу в Сочи. Тема заседания - «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72444/photos

Фото: kremlin.ru