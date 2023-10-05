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5 Октября , 12:00

Владимир Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не начинала украинский конфликт, а, напротив, пытается его закончить.

Владимир Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад
Владимир Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад

«Мы не начинали так называемую войну на Украине. Специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить войну, которую уже десять лет ведет Запад», – заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что не Россия устраивала кровавый и антиконституционный государственный переворот в Киеве в 2014 году.

В 2023 году участники дискуссионного клуба «Валдай» проводят встречу в Сочи. Тема заседания - «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72444/photos

Фото: kremlin.ru

 

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