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5 Октября , 09:45

Всероссийский день ходьбы

C 2015 года в Российской Федерации проходит спортивно-массовое мероприятие «Всероссийский день ходьбы».

Всероссийский день ходьбы
Всероссийский день ходьбы

Республика Башкортостан ежегодно принимает активное участие в проведении мероприятия и уже второй раз становится центральной всероссийской площадкой.

7 октября 2023 года на территории парка культуры и отдыха «Кашкадан» состоится «Всероссийский день ходьбы» с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Алексеевича Позднякова, представителей Олимпийских советов субъектов Российской Федерации, олимпийских и паралимпийских чемпионов, спортивной общественности Башкортостана и других почетных гостей.

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"Стерлитамакский рабочий"

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