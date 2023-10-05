Республика Башкортостан ежегодно принимает активное участие в проведении мероприятия и уже второй раз становится центральной всероссийской площадкой.

7 октября 2023 года на территории парка культуры и отдыха «Кашкадан» состоится «Всероссийский день ходьбы» с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Алексеевича Позднякова, представителей Олимпийских советов субъектов Российской Федерации, олимпийских и паралимпийских чемпионов, спортивной общественности Башкортостана и других почетных гостей.