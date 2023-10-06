Построить новый мир: как Владимир Путин оценил настоящее и будущее России и её экономики?

Президент России заявил, что перед страной сегодня стоит задача строительства нового мира. Как отметил глава государства, за 20 лет в мире произошли серьезные изменения, а когда происходит смена мирового устройства - время как будто сжимается.

О причинах и условиях завершения СВО

«Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её, - заявил Владимир Путин. - И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна.

Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону, пусть даже это противоречит суверенитету, подлинным интересам, традициям, устоям народов и государств».

Об экономике России в условиях санкций

«Мы справляемся пока, и у меня есть основание полагать, что мы и в будущем справимся, - заявил президент России. - У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 миллиардов рублей. Это первое.

Второе. У нас в конечном итоге по результатам года будет определённый дефицит – где-то в районе одного процента. И на ближайшие годы – на 2024-й, 2025-й – рассчитываем, что дефицит будет где-то в районе одного процента. У нас рекордно низкая безработица – три процента – установилась и стабилизировалась.

И что очень важно – это ключевой момент, может быть, мы к этому ещё раз вернёмся, но считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике, – у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики. Потому что то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту – многое для нас закрыли, и мы, так же как в 2014 году, введя определённые ограничения на закупку западных, европейских прежде всего сельхозтоваров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны. Да, подскочила инфляция, но мы потом добились того, чтобы наши производители нарастили обороты производства нужных нам товаров. И сегодня, вы знаете, мы по всем основным сельхозтоварам обеспечиваем себя полностью, по основным видам продовольствия.

То же самое сейчас происходит в сфере реального производства в промышленности, и основной рост дают как раз обрабатывающие отрасли. Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс три процента, а ненефтегазовые доходы, и прежде всего в перерабатывающих отраслях, – плюс 43 процента, и это прежде всего сталелитейная промышленность, оптика, электроника. Нам очень много нужно сделать в сфере микроэлектроники. Мы реально ещё в начале пути, но она уже растёт. Всё вместе даёт плюс 43 процента.

Мы перестроили логистику, машиностроение растёт и так далее. В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития – на новой базе, что чрезвычайно важно.

Для нас очень важно этот тренд сохранить, не упустить. У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы, это да. За этим следуют и некоторые другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше чем на 12 процентов.

Здесь свои возникают вопросы, связанные с инфляцией, а она у нас подросла – сейчас 5,7 процента, это да, но Центральный банк, Правительство принимают согласованные меры для того, чтобы нивелировать эти возможные негативные последствия».

О российско-китайской дружбе

«Мы заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты, и Китай тоже заинтересован, - сказал президент РФ. - Растёт объём товарооборота. Мы сейчас говорим о коридоре «Север – Юг». Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы заинтересованы в том, чтобы это поддержать, мы строим соответствующие авто- и железные дороги. Это всё является предметом наших переговоров. Это во-первых.

Во-вторых, всё это дополняется тем, что называется сферой реального производства. Мы поставляем необходимые товары в Китайскую Народную Республику, Китай поставляет нам необходимые товары, и мы выстраиваем такие и логистические, и производственные цепочки, которые, безусловно, вписываются в те цели, которые председатель Си Цзиньпин поставил перед китайской экономикой, и вписываются в наши задачи развития – особенно в современном мире – нашей экономики и партнёрских отношений с другими странами. Это совершенно очевидно дополняет друг друга».

Об оборонном бюджете, безопасности и соцрасходах



«У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность, - отметил Владимир Путин. - Они выросли примерно в два раза: было где-то около трёх процентов, сейчас они около шести – на оборону и безопасность. Но при этом, я хочу это подчеркнуть, я уже сказал и вынужден повторить: у нас профицит бюджета в третьем квартале свыше 660 миллиардов рублей, а в этом году по году будет дефицит, но только один процент. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика.

Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно много денег тратим на пушки и забыли про масло, – это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются».

Фото: www.kremlin.ru