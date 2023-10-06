Предприятия Башкортостана могут принять участие в главном экспортном форуме страны «Сделано в России»

Заинтересованные предприятия Республики Башкортостан могут зарегистрироваться для участия в данном мероприятии до 10 октября включительно. Подать заявку можно на официальном сайте форума «Сделано в России по ссылке https://forum.exportcenter.ru/reg . На форуме пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года», продемонстрировавших отличительные успехи в сфере ведения внешнеэкономической деятельности.

– Четыре компании Башкортостана заняли призовые места в окружном этапе конкурса «Экспортер года» и теперь три из них, занявшие первое место, участвуют в отборе, чтобы получить возможность представить нашу республику на федеральном уровне. Всего же, в Башкортостане на конец прошлого года было зарегистрировано более 1250 экспортеров, что на 28% больше, чем в 2021 году. В рамках поддержки экспорта отечественных товаров мы развиваем проект «Сделано в Башкортостане» (Made in Bashkortostan), цель которого заключает в том, чтобы помочь производителям несырьевой продукции республики выйти на международные рынки под единым зонтичным брендом, сформировать положительный имидж региона, повысить узнаваемость региональной продукции во всем мире. Сегодня в программе участвует более 200 компаний Башкортостана, – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Болычева Маргарита Дмитриевна.

Стоит отметить, что в окружном этапе конкурса «Экспортер года» по итогам 2021 года ООО «Ирида» заняло 2 место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» (МСП), ООО «Южно-уральский весовой завод» заняло 2 место в номинации «Ответственный экспортер ESG» (МСП), АО «Башкирская содовая компания» заняло 2 место в номинации «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес).

Основная задача форума «Сделано в России» заключается в выработке практических решений для поддержки отечественных экспортеров и повышения их конкурентоспособности на международном рынке. В мероприятии примут участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития.

В рамках программы по страновому продвижению отечественной продукции «Сделано в России» организована экспозиция участников Made in Russia, демонстрирующая их конкурентоспособность и возможности для сотрудничества. В рамках данной экспозиции свою продукцию представит компания АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» из Республики Башкортостан. Выставка будет разделена на 9 направлений: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления». В качестве экспонатов выступят сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, решения в области промышленной безопасности, новейшее российское медицинское оборудование, оборудование для легкой промышленности и продукты пищевой – промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов.

Программу «Сделано в России» реализуют РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) и Фонд «Росконгресс», куда входит система добровольной сертификации «Сделано в России» и поддержка национального бренда Made in Russia.

Справочно:

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».