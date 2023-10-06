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6 Октября , 14:29

В Башкортостане высокоскоростной интернет появился еще в 30 малонаселенных деревнях

Осенью 2023 года в Башкортостане проведена масштабная работа, в результате которой жители 30 малых населенных пунктов, в которых живут от 100 до 500 человек, получили доступ к высокоскоростному интернету.

Качественный мобильный интернет обеспечит местных жителей доступом к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам через мобильные приложения, а также предоставит возможность работать и учиться удаленно.

– Можно сказать, что цифровая экосистема пришла еще в 30 населенных пунктов республики. В количественном выражении доступ к сети мобильного интернета получили более десяти тысяч местных жителей, – сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин. – Интернет сегодня – это многофункциональная среда, без которой невозможно представить общение, образовательный процесс и осуществление своей деятельности, особенно предпринимательской. Поэтому развитие сетей должно происходить на постоянной основе.

Увеличение скорости мобильного интернета коснулось населенных пунктов в 14 районах республики: Мечетлинском (д. Кургатово), Шаранском (д. Енахметово, Кугарчи-Буляк, Емметово, Куртутель, Базгиево, Источник, Сакты), Янаульском (д. Гудбурово, Сусады-Эбалак, Истяк, Сандугач), Бижбулякском (д. Каменка, Менеуз-Москва), Кигинском (д. Арсланово, Душанбеково), Белорецком (д. Нукатово, Верхнебельский), Татышлинском (д. Вязовка, Савкияз), Караидельском (д. Байки-Юнусово), Аскинском (д. Ключи, Упканкуль, д. Новая Бурма), Зианчуринском (д. Алибаево, Верхняя Бикберда), Буздякском (д. Амирово), Архангельском (д. Азово), Белебеевском (д. Ермолкино), Калтасинском (д. Кокуш).

– Обеспечить качественной связью малые и удаленные села региона – непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Мы понимаем, что даже в удалении от больших городов, местным жителям необходим интернет для обучения и дистанционной работы. Мы рады, что с каждым годом белых пятен на карте республики становится все меньше, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

В Минцифры РБ отмечают, что в Башкортостане расширение мобильного покрытия происходит как в рамках инвестиционных проектов телеком-компаний, так и с помощью совместных проектов государственно-частного партнерства, благодаря которым устанавливаются новые базовые станции, либо модернизируется имеющееся оборудование. В частности, обеспечение данных 30 деревень высокоскоростным интернетом инициировано компанией МТС. В общей сложности только одним оператором в 2023 году обеспечено связью 150 населенных пунктов республики. Качественной связью и интернетом покрыты и совсем небольшие деревни, такие, как Круш Караидельского района с населением менее 170 человек, и популярные у туристов локации - деревня Сарва, где располагается одноименный красивый водоем карстового происхождения и геологический памятник природы.

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