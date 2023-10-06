В стерлитамакских школах увековечили память погибших участников СВО

5 октября в четырёх школах Стерлитамака торжественно открыли мемориальные доски, посвящённые ученикам, отдавшим свои жизни в ходе специальной военной операции.

В лицее № 1 им.В.И.Куликова увековечили память Тимура Фадеева. На фасаде школы № 29 появилась мемориальная доска, посвящённая выпускнику Андрею Япрынцеву. Ученики школ будут помнить о подвигах Виктора Богатырёва и Андрея Григорьева.

В торжественном открытии памятных досок участвовали глава администрации ГО Рустем Газизов, представители организаций «Союз участников вооружённых конфликтов в Чеченской Республике «Набат» и «Союз Афган», родственники и друзья погибших воинов, учителя и школьники.

Фото Глеба Бикметова