В Туймазах участники форума «Производственная кооперация: ориентир на технологический суверенитет» посетили ООО «Корона» и ТПТ «Мастер»

Сегодня город Туймазы стал одной из локаций форума «Производственная кооперация: ориентир на технологический суверенитет». Участие в нем приняли представители промышленных кластеров из 36 регионов страны. Одной из ключевых целей форума стал обмен опытом создания кластеров и технопарков: на территории Туймазов располагается первый мебельный кластер в стране, также здесь недавно запустили технопарк «Мастер». После пленарного заседания гостям мероприятия устроили экскурсии на данные предприятия.

Вначале участники форума посетили ООО «Корона» – якорное предприятие мебельного кластера, – где им продемонстрировали полный цикл производства интерьерных кроватей и матрасов, склад готовой продукции и фирменный магазин.

По словам руководителя отдела продаж Азата Тимирбаева, ежедневно здесь производят более 200 кроватей, тумбы, банкетки, мебель для спальной комнаты.

Матрасный цех располагается в новом здании. Здесь используется специальное оборудование, произведенное под заказ в Китае и Турции. Уникальная, частично роботизированная линия позволяет производить до 2000 тысяч матрасов в день разных типов конструкции.

Продукция предприятия реализуется по всей стране, пользуется спросом в Казахстане и Белоруссии. Участники форума отметили чистоту и порядок в производственных цехах, а также организованность рабочего процесса, которая позволяет добиться высокой производительности и отменного качества конечной продукции.

Отметим, что заместитель директора ООО «Корона» Алмаз Мамлеев в июне прошлого года принял участие во встрече президента России Владимира Путина с молодыми предпринимателями, где попросил о поддержке импортозамещающих предприятий, входящих в кластер. В частности, речь шла о льготном субсидировании, выделении земли для строительства новых площадок, помощи в проведении коммуникаций.

Главу государства предложения молодого предпринимателя заинтересовали. Именно они легли в основу законопроекта Минпромторга России по поддержке предприятий, входящих в кластер. 1 января 2023 года нормативные акты вступили в силу.

Затем гости мероприятия посетили ТПТ «Мастер». Его якорным предприятием стал «Туймазинский завод полуприцепной техники». Часть корпуса занимает ООО «ЦЕНПиСТ», изготавливающее технику для пожаротушения. В скором времени производственные площади займут и другие резиденты.

Как рассказал генеральный директор ТПТ «Мастер» Андрей Каранаев, в другом корпусе, где на данный момент ведутся внутренние работы, расположатся швейное производство, предприятие, занимающиеся изготовлением ЭВА-ковриков, бизнес-зал, переговорная и бизнес-инкубатор – совершенно новая в городе организация, которая будет заниматься поддержкой молодых предпринимателей, помогая в реализации стартапов.

Своими впечатлениями от форума поделилась заместитель директора по промышленным кластерам и кооперациям Фонда развития промышленности Липецкой области Светлана Аносова.

– Форум оставил положительные впечатления. В своем регионе мы занимаемся формированием кооперационных цепочек, формированием кластеров. Здесь же воочию увидели, как реализуется кластерная политика, обменялись опытом. Отмечу высокий уровень кооперации в Башкирии, как на региональном, так и на межрегиональном уровне, а также грамотно выстроенные производственные процессы.

Источник: Туймазинский вестник