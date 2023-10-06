В Заашкадарье прошёл дворовый фестиваль «Мой дом – мой город!»

Праздник, организованный отделом по молодёжной политике города и ВПО «Отечество», прошёл на территории средней школы № 16.

Для юных жителей и гостей микрорайона работали выставки оружия от ВПО «Отечество», вязаных изделий от Дворца пионеров имени А.П.Гайдара, студия аквагрима мастер-класс по шитью, площадки психологов и другие. Самые сильные и ловкие ребята участвовали в весёлых стартах, играли в мини-футбол, а также все желающие попробовали разобрать и собрать автоматы.

Танцевальная группа «Ритм жизни» исполнила зажигательную композицию, которая никого не оставила равнодушными. Взрослые и дети участвовали во флешмобе, весёлых играх и конкурсах.