Церемония по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана

Запуск прошёл в формате видеоконференции.

По видеосвязи с докладом о реализации проекта выступил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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В.Путин: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемый Шавкат Миромонович! Дорогие друзья!

Хотел бы ещё раз сердечно приветствовать всех участников сегодняшней церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана и в Казахстан.

Речь идёт о крупнейшем трёхстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод Средняя Азия – Центр, построенный ещё в 60-е годы. Тогда это был, по сути, первый трансконтинентальный евразийский газовый маршрут, по которому Узбекистан тогда снабжал газом – порядка 80 миллиардов кубических метров в год – сразу восемь союзных республик.

Теперь же данная магистраль заработает в реверсном режиме и будет надёжно обеспечивать динамично растущую экономику Узбекистана и отчасти Казахстана: Казахстан развивается быстрыми темпами и тоже нуждается в дополнительных энергетических ресурсах.

Напомню, что узбекистанские друзья обратились к нам с просьбой наладить поставки газа в конце прошлого года. Мы на неё оперативно отреагировали, дали соответствующие поручения «Газпрому», который вместе с партнёрами из Казахстана и Узбекистана отработал необходимые технические детали.

И уже в июне в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны контракт на экспорт в Узбекистан российского газа и договор на его транспортировку по казахстанской территории, в соответствии с которыми в ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 миллиарда кубических метров газа.

Отмечу, что перед специалистами трёх стран стояла масштабная и непростая задача – провести диагностику, отремонтировать и технически перевооружить задействованные в проекте, в том числе давно не эксплуатирующиеся, объекты газотранспортной системы России, Казахстана и Узбекистана.

Причём сделать всё это нужно было в очень сжатые сроки, быстро. Ведь с учётом трудностей прошлой зимы, которая в Узбекистане оказалась очень суровой, и температуры достигали минус 20 градусов – Шавкат Миромонович говорил, минус 25 и ниже даже, – мы должны были успеть до наступления зимних холодов в нынешнем году.

Объём выполненных в сжатые сроки работ действительно впечатляет. В России модернизирована газоизмерительная станция «Александров Гай» в Саратовской области. В Казахстане выполнен ремонт труб и освобождены перекачивающие мощности. В Узбекистане построены газоизмерительная станция и новый участок трубопровода Бухара – Урал.

Силами трёх стран был организован технический надзор за ходом ремонтно-восстановительных мероприятий. С производителями труб и арматуры решены вопросы обеспечения проекта необходимой продукцией. В её своевременной доставке от российских заводов-изготовителей в Казахстан и Узбекистан были задействованы дополнительные мощности «Российских железных дорог».

Важно и то, что в ходе модернизации трансграничной трубопроводной системы использовались наши собственные, причём передовые, инновационные технологии, и, уверен, они обеспечат максимальную экономическую эффективность, безопасность и экологическую чистоту транспортировки топлива.

Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трёх государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов. «Газпром» уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа.

Россия же подтверждает свой статус надёжного поставщика природного газа, и мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, будем стремиться удовлетворять нужды наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнёров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива.

В целом же проект, без сомнения, имеет большое значение с точки зрения экономического развития и обеспечения энергетической безопасности не только трёх стран, но и всего нашего общего большого региона.

В заключение хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечил учёт интересов всех трёх стран, успех работы по организации новой схемы поставок российского газа в Узбекистан и в Казахстан, тех, кто трудился над проектированием и сооружением нового газотранспортного маршрута: инженеров, строителей, работников российского «Газпрома», казахстанских и узбекистанских энергетиков. Как одна команда работали, реально хочется сказать: молодцы, и большое вам спасибо! Ваш профессионализм, самоотверженная работа заслуживают самой высокой оценки.

Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать, им по плечу решать самые сложные, любые, самые амбициозные задачи. Уверен, что стратегическое партнёрство трёх наших стран продолжится – продолжит развиваться и приносить конкретные, осязаемые результаты нашим народам.

Большое спасибо.

Пожалуйста, коллеги.

К.-Ж.Токаев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Шавкат Миромонович! Уважаемые коллеги, друзья!

Я рад приветствовать вас на торжественном открытии транзита российского газа по территории Казахстана в Узбекистан. Это действительно историческое событие, которое открывает ещё одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между нашими странами, поднимая на качественно новый уровень наше стратегическое сотрудничество, взаимодействие в области энергетики.

Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств, поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объёме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объёме до трёх миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровню жизни граждан.

Хотел бы отметить роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Через территорию Казахстана проходит более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров, и Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала, готов к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа.

В завершение хочу поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, за личный вклад в продвижение этого важнейшего транснационального проекта. Именно Вы выступили в качестве движущей силы в его практической реализации.

Выражаю признательность за всемерную поддержку Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву.

Отдельно хотел бы поблагодарить руководство компании «Газпром», лично Алексея Борисовича Миллера, а также всех казахстанских, российских и узбекских специалистов за профессиональную и ответственную совместную работу.

Желаю всем благополучия и новых успехов!

Ш.Мирзиёев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемые участники церемонии!

Искренне рад приветствовать всех вас на церемонии запуска поставок российского природного газа в Республику Узбекистан через территорию Казахстана. Это поистине историческое событие в нашем сотрудничестве.

Взаимодействие Узбекистана, России и Казахстана в энергетической сфере выходит на качественно новый уровень своего развития. Благодаря политической воле и совместным усилиям формируется новый газотранспортный коридор.

Газопровод Средняя Азия – Центр, по которому ранее на протяжении десятилетий осуществлялись поставки и транзит газа в Россию, теперь будет использоваться в реверсном режиме для приёма российского «голубого топлива».

За короткий период нашими специалистами вместе проведена большая работа по подготовке инфраструктуры к поставкам газа, осуществлена реконструкция участков магистрального газопровода, модернизированы компрессорные станции, построена новая газоизмерительная станция «Бейнеу».

Кроме того, наши энергетические компании заключили соглашения и контракты на организацию поставок и транзита природного газа.

Запуск данного газотранспортного коридора имеет стратегическое значение. Во-первых, это является важным фактором энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надёжных и гарантированных поставок «голубого топлива».

Во-вторых, дополнительные объёмы газа для бесперебойного снабжения «углеродами» отраслей экономики и населения.

Ещё раз хочу отметить, что реализация этого проекта – яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в энергетической сфере. Его осуществление демонстрирует нашу сплочённость и способность к эффективному реагированию на вызовы глобальной экономики, особенно в обеспечении энергетической безопасности, и мы готовы к развитию долгосрочного партнёрства в данной сфере.

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность Президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за личную поддержку и продвижение этого стратегического проекта.

Хочу также от всей души поблагодарить специалистов и экспертов наших стран: газовиков, инженеров, строителей и других работников нефтегазовой сферы, которые реализовали проект в кратчайшие сроки. Выражаю признательность председателю правления компании «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру и руководству «КазахГаз» за оказанное содействие в ускорении этого проекта.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Убеждён, что воплощение в жизнь столь масштабного проекта и его результаты послужат дальнейшему укреплению многоплановых отношений трёх государств, будут способствовать процветанию и благополучию наших стран и народов.

Благодарю за внимание.

В.Путин: Спасибо большое.

Алексей Борисович, прошу Вас.

А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемый Шавкат Миромонович!

Приветствую вас из Петербурга, из центрального офиса компании «Газпром» в «Лахта-центре».

Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, поздравляю Вас с днём рождения.

Сегодня у нас важное событие в газовой отрасли, событие знаковое – сегодня мы даём новую жизнь системе магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр. Впервые российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме.

Контракты на поставку и транзит газа были подписаны в середине июне этого года, и мы сразу приступили к интенсивной работе. На участке протяжённостью 1760 километров в России, в Казахстане и в Узбекистане выполнялись ремонтно-восстановительные работы, работы по техническому перевооружению, по реконструкции, по новому строительству. Этот комплекс работ выполнен в максимально короткие сроки – три с половиной месяца. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе.

На экране представлена схема поставок газа. Газ из единой системы газоснабжения России приходит на границу с Казахстаном, далее по специально выделенному газотранспортному коридору следует до границы Узбекистана – и далее к потребителям.

Уважаемые президенты!

Ваше поручение об организации поставок российского газа через Казахстан в Узбекистан выполнено в заданные сроки. Мы и дальше продолжим развивать наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере.

Я предоставляю слово Журабеку Турсунпулатовичу, Министру энергетики Узбекистана.

Ж.Мирзамахмудов: Спасибо.

Добрый день, уважаемые главы государств!

Мы находимся на площадке газоизмерительной станции, где присутствуют работники отрасли, строители, ветераны, старейшины, органы местной власти и молодёжь Каракалпакстана.

По поручению Президента Республики Узбекистан уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева на севере Узбекистана создана стратегически важная инфраструктурная база, которая обеспечит надёжное газоснабжение, придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию северных регионов страны.

Совместными усилиями наших специалистов на территории Узбекистана в кратчайшие сроки введена в эксплуатацию новая газоизмерительная станция «Каракалпакия», построены современные объекты газотранспортной инфраструктуры, и приведена в полную готовность магистральная газотранспортная система страны к приёму природного газа.

Уважаемый Шавкат Миромонович, мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу Вас дать разрешение.

Ш.Мирзиёев: Разрешаю.

А.Миллер: Предоставляю слово Алмасадаму Майдановичу, Министру энергетики Казахстана.

А.Саткалиев: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Шавкат Миромонович!

Мы находимся на компрессорной станции «Макат» Атырауской области в Республике Казахстан.

Для осуществления транзита российского газа в Республику Узбекистан в Казахстане проведена огромная работа, связанная с ремонтом сетей магистральных газопроводов, выполнен комплекс мероприятий для подготовки комбинированного выделенного маршрута по системе Средняя Азия – Центр.

Помимо увеличения энергобезопасности региона это даст возможность Республике Казахстан использовать транзитный потенциал в интересах народов всех наших государств.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Мы готовы начать приём российского природного газа в газотранспортную систему республики для транзита в Узбекистан. Прошу дать разрешение.

К.-Ж.Токаев: Разрешаю.

А.Миллер: У нас на связи компрессорная станция «Александров Гай», которая находится на границе России и Казахстана.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

В.Путин: Разрешаю.

А.Миллер: Начать поставки российского газа.

Реплика: Газ подан. Давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно.

В.Путин: Поздравляю всех!

(Аплодисменты.)

Ещё раз большое всем спасибо за Вашу работу. Уверены, что она будет продолжена.

Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьёзные, значимые – в энергетике в целом, не только при поставках газа. Мы знаем потребности. Экономика Казахстана под руководством Президента Токаева и Президента Мирзиёева в Узбекистане – экономики растут большими, быстрыми темпами, страны нуждаются в энергетике. Планы есть, возможности, как вы сейчас нам только что доложили, показали, имеются. Кадры у нас хорошо подготовлены и в Узбекистане, и в Казахстане, и в России.

Мы сегодня с коллегами пообсуждаем все эти вопросы и, уверен, найдём все решения для удовлетворения растущих потребностей всех наших стран.

Вам ещё раз большое спасибо. Благодарю вас.

Фото: kremlin.ru