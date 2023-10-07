В Стерлитамаке прошла встреча с депутатами Государственного Собрания-Курултая РБ седьмого созыва

В ходе встречи глава администрации поблагодарил за работу депутатов шестого созыва. Они активно участвовали во всех общегородских мероприятиях, оказывали спонсорскую помощь в программе поддержки местных инициатив, помогали в формировании гуманитарных конвоев. Также качественные объекты появились в рамках проекта «Реальные дела» - детские и спортивные площадки, благоустроенные памятники, скверы и т.д. Продолжают проводиться традиционные мероприятия – парламентский час, «Городская депутатская ёлка», федеральная акция «Ёлка желаний», акция «Поздравь ветерана».



Помимо этого, Рустем Газизов рассказал о том, что было сделано за последние годы в Стерлитамаке, тенденциях городского развития, реализации нацпроектов и проблемных моментах. Одним из актуальных для города вопросов является расширение территорий города, также строительство и ремонт школ и детских садов, улучшение транспортной доступности, переселение из ветхого и аварийного жилья в рамках программы комплексного развития территорий, реализация проекта «Чистый воздух». Кроме того, Рустем Фаритович обозначил вопросы по Бельскому мосту и строительству новых дорог.



В завершении глава администрации Стерлитамака выразил надежду, что депутаты Государственного Собрания-Курултая РБ смогут поспособствовать решению этих вопросов на законодательном уровне.



Пресс-служба администрации города Стерлитамака